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İzmir’de 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 2 can salı içindeki 45 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR 12.07.2022, 15:21
İzmir’de 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 2 can salı içindeki 45 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah 06.40 sıralarında, Çeşme Uçburnu açıklarında, bir grup düzensiz göçmen bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Yunan unsurları tarafından geri itilen 2 can salı içindeki 44’ü Yemen ve 1’i de Eritre uyruklu toplam 45 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilecekleri öğrenildi.

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