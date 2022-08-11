İzmir’de 3x3 basketbol zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir 100. Yıl Kupası’nın finalleri, 13-14 Ağustos’ta Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. 3x3 Streetball İzmir 100. Yıl Kupasının finalleri 13-14 Ağustos’ta Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. Kemalpaşa, Buca, Aliağa, Ödemiş, Menderes, Torbalı ve Urla etapları sona eren organizasyonun finalinde 82 takım, şampiyonluk için sahaya çıkacak. 13 Ağustos Cumartesi saat 17.00’de ön elemeler başlayacak, 14 Ağustos Pazar günü ise finaller oynanacak.

FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun desteklediği, HIS Travel ve Glint’in sponsoru olduğu 3x3 Streetball İzmir 100.Yıl Kupası’nda, şampiyon ekipler Kapadokya tatili ile ödüllendirilirken, katılımcılara ise çeşitli hediyeler verilecek.