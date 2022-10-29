İzmir’de 29 Ekim coşkusu

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ilçelerde renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyetin 99. yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de büyük coşkuyla kutlanıyor. İzmir’in Bergama ilçesinde Bergama Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Bergama Kaymakamı Avni Oral’ın günün anlam ve önemini belirttiği konuşma ile devam etti. Halk oyunları gösterisinin gerçekleştiği törende bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kurtuluş Savaşı’nın milletimizin Anadolu’da var olma savaşı olduğuna işaret etti.

Başkan Koştu, “Cumhuriyet ise yeniden dirilişimizin simgesidir. Tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışı ile kurduğumuz, halk iradesiyle taçlandırdığımız cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla bir kez daha anıyorum” dedi.

Çiğli’de dört gün süren kutlama

Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve dört gün süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve ilçe protokolünün katılım gösterdiği Cumhuriyet Resepsiyonu ile başladı. Aynı gün Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen masa tenisi turnuvası birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Kutlamalar, Kasaplar Meydanında düzenlenen etkinlikler ile devam etti. Çiğli Belediyesi kursiyerleri ile kadın kooperatifleri üyelerinin el emeğiyle ürettikleri ürünlerin yer aldığı stantlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kasaplar Meydanındaki kutlamalar her yaştan vatandaşın katıldığı tavla ve dama turnuvası ile sona erdi.

Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonunda sahnelenen ‘Seni Anlatabilmek’ isimli tiyatro oyunu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının destansı zaferi unutulmadı. Kutlamalar, 28 Ekim Cuma günü Süper Menlissa Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Yürüyüşü ile sürdü. Binlerce vatandaşın bayrak ve meşalelerle katılım gösterdiği yürüyüş Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı önünden başlayarak konser alanında sona erdi. Cumhuriyet Bayramı coşkusu sanatçı Suzan Kardeş’in sahne aldığı konser ile zirve yaptı. Binlerce cumhuriyet sevdalısı Türk müziğinin sevilen şarkılarını hep birlikte söyledi.

Cumhuriyetin 99. yılına yakışır bir kutlama gerçekleştirdiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Cumhuriyet Bayramımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutladık. Dolu dolu bir programla hem tarihimizi ve milli mücadele kahramanlarımızı andık hem de millet olarak en değerli kazanımımız olan cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünü doyasıya kutladık. Çiğli dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetten yana olmaya devam edecek. Her etkinliğimizde bizlerle birlikte olan cumhuriyeti benimsemiş, onu yaşayan ve yaşatmak arzusunu taşıyan yurttaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bayraklı’da ‘100. Yılın Şafağında Cumhuriyet’ söyleşisi

Bayraklı Belediyesi tarafından, hafta boyunca süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ temalı sergi açıldı, ‘100. Yılın Şafağında Cumhuriyet’ konulu söyleşi gerçekleştirildi. Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezindeki etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları ve 99 yıl içindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ait tarihi fotoğrafların yer aldığı serginin açılış kurdelesi Başkan Sandal ve katılımcılar tarafından kesildi. 10 Kasım’a kadar gezilebilecek sergi, cumhuriyet sevdalılarının beğenisini kazandı. Açılışın ardından gerçekleşen söyleşide ise gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş, tarihsel veriler ışığında cumhuriyetin önemini ve gündemi değerlendirdi.

Urla’da Burak Kut, Mansur Ark ile Ragga Oktay konserleri

Urla’daki törene, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç, ilçe protokolü, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Dayanç, “Güçlü olmalıyız ki Türkiye Cumhuriyetine ve Türk milletinin istikbaline zarar vermeyi kimse aklından bile geçiremesin” dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde akşam saatlerinde bayraklı araç korteji, fener alayı yürüyüşü ve Burak Kut, Mansur Ark ile Ragga Oktay konseri gerçekleştirilecek.

Çeşme’de bayrak ve meşalelerle yürüyüş

Çeşme’de ise Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim Cuma günü Cumhuriyet Meydanında Atatürk’e çelenk sunma töreni ile başladı. Törenler çerçevesinde Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı’, Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabul etti. Tören, Çeşme Belediyesi önünde gerçekleştirilen resmi geçit ile sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bu akşam saat Musalla Mahallesindeki 16 Eylül Parkından Cumhuriyet Meydanına kadar, bayraklar ve meşalelerle gerçekleştirilecek yürüyüş ile devam edecek. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanındaki Suavi konseri ile sona erecek.