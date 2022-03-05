İzmir’de 2022’de 31 fuar düzenlenecek: Kente 100 milyon dolarlık katkı

Türk fuarcılığının başkenti İzmir’de 2022 yılında düzenlenecek 31 fuarın, kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor. Şehrin refahını büyütmek ve adil paylaşımını sağlamak hedefiyle fuarları dört mevsime yaydıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Atamızın emanetine sahip çıkıyor, dünya sıralamasında üst sıraları zorlayan fuarlarımızı büyütüyor, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

İzmir, bu yıl da “fuarcılığın başkenti” unvanını elinden bırakmıyor. Bu yıl düzenlenecek 31 fuarda, İzmir 8 bini yerli ve yabancı katılımcı olmak üzere 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayacak. Fuarların kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlaması ve 5 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması bekleniyor.

Sanal fuarlar yardımıyla fuar düzenlemekten pandemide bile vazgeçmediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir, İktisat Kongresi ile başlayan fuarcılık kültüründe Türkiye’de öncü bir şehir. İzmir’in bu öncülüğünü yeni fuarlarla taçlandırıyoruz. Fuarları yoksulluk ve krizle mücadelede bir araç olarak görüyoruz. Yeni fuarları planlarken, İzmir’in ve Türkiye’nin üretim ve ihracat trendlerini titizlikle inceliyor, hizmet, imalat ve sanayi, tarım ve gıda sektörlerine öncelik veriyoruz. Şehrimizin refahını büyütmek ve adil paylaşımını sağlamak hedefiyle fuarlarımızı dört mevsime yayıyoruz. Atamızın mirasına sahip çıkıyor, dünya sıralamasında üst sıraları zorlayan fuarlarımızı büyütüyor, İzmir’in uluslararası tanınırlığının artmasına ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

2021 yılında düzenlenen fuarların ülke ihracatına büyük katkı sağladığını, İzmir’in Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 4. şehir olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, şöyle konuştu:

“14 yeni fuarımızla birlikte 2022 yılında da şehrimizin ekonomisini ve ülkemiz ihracatını büyütmeye devam edeceğiz. Bu sıkıntılı süreçten çalışarak, üreterek, ihracat yaparak ülkemizin geleceğine katkı koymak gibi bir görevimizin olduğu bilinciyle çıkacağız.”

Yeni fuarlar neler?

İZFAŞ Terra Madre, Flowera, Logistech fuarlarını takvimine eklerken, Wecycle, Brandex, IBS Anne, Bebek ve Çocuk, Road2 Tunnel, Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknolojileri, İmatech ile Yapı, Emlak ve Kentsel Dönüşüm fuarlarını güç birliği yaptığı fuarcılık firmaları ile hayata geçirecek.

Dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food önderiğinde iki yılda bir İtalya’da yapılan Terra Madre Gastronomi Fuarı, Terra Madre Anadolu İzmir, bu yıl 2 – 11 Eylül’de Kültürpark’ta organize edilecek. 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı Türkiye’de ilk kez düzenlenecek fuar, küçük üreticileri dünya ile buluşturacak.