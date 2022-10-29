İzmir’de 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, E.D. ve B.O. adlı iki şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı aracı ilçede durduran polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı araçta bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.