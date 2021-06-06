İzmir Yeni Müzik Günleri çevrimiçi ortamda yapıldı

Yaşar Üniversitesi ve Goethe Enstitüsü, iş birliğiyle düzenlenen İzmir Yeni müzik Günleri’nin ikincisi Covid-19 nedeniyle bu yıl çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Türkiye’de çok sayıda hayranı ve coşkulu bir müzik sahnesi olan çağdaş müziğin, konserler, atölyeler ve profesyonel fikir alışverişi ile gelişmesini sağlamak için 2019 yılında Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü ve Goethe Enstitüsü iş birliğinde hayata geçirilen İzmir Yeni Müzik Günleri, geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle yapılamamıştı. Etkinlik, bu yıl çevrimiçi ortama taşınarak Köln’den “Hand Werk” grubunun sürdürülebilirlik teması çevresinde şekillenen, videoda yeni müzik performansı ile açıldı. Kurulduğu 2011 yılından bu yana yeni eserleri sürdürülebilirlik ve yeniden kullanılabilirlik odaklı olarak destekleyen topluluk, standart çağdaş müzik repertuvarından, yeni yazılmış deneysel ve disiplinler arası projeler ile müzik tiyatrosuna kadar uzanan geniş bir repertuvarı icra ediyor.

Topluluğun İzmir Yeni Müzik Günleri II performansında, günümüzün bilinen bestecilerinin eserlerinin yanı sıra Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü kompozisyon öğrencileri Anıl Berk Zamandar, Can Karacadağlı, Çağdaş Onaran, Dilay Doğanay ve Toykan Efe Kahraman’ın günlük hayatta kullanılan objeleri dahil ettikleri kısa eserleri de yer aldı. Öğrenciler, “Sürdürülebilirlik” teması çerçevesinde, günlük nesneleri ve çöpleri de çalışmalarına dahil ederek bestelerini oluşturdu.

İzmir Yeni Müzik Günleri II, çağdaş müziğin seçkin piyanistlerinden Alfredo Ovalles’in konseri ile devam etti. Etkinliğin ikinci kısmı ise önümüzdeki Ekim ayında, KNM Ensemble Berlin ile Yaşar Üniversitesi kompozisyon öğrencilerinin yoğun iş birliği sonucu olan bir konser ile sonlanacak. Alfredo Ovalles’in ve Hand Werk’in konserleri Goethe Enstitüsü Türkiye ve İzmir Yeni Müzik sosyal medya kanallarından ücretsiz olarak izlenebiliyor.