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"İzmir yeni bir Efes kazanacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Smyrna Antik Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmalarını inceledi. Körfez manzaralı, 21 bin kişi kapasiteli Antik tiyatronun gün yüzüne çıkmasıyla İzmir’in yeni Efes kazanacağını söyleyen Başkan Soyer, “29 Ekim 2023’te Kadifekale Antik Tiyatrosu’nda Cumhuriyetimizin 100. yılını olağanüstü bir konserle kutlayacağız” dedi.

İZMİR 20.12.2020, 15:48
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"İzmir yeni bir Efes kazanacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Smyrna Antik Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmalarını inceledi. Körfez manzaralı, 21 bin kişi kapasiteli Antik tiyatronun gün yüzüne çıkmasıyla İzmir’in yeni Efes kazanacağını söyleyen Başkan Soyer, “29 Ekim 2023’te Kadifekale Antik Tiyatrosu’nda Cumhuriyetimizin 100. yılını olağanüstü bir konserle kutlayacağız” dedi.

İzmir kent merkezindeki tarihi aksı ayağa kaldırarak turizme kazandırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Smyrna Antik Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında kentteki arkeolojik kazılara destekler sürerken, Başkan Soyer de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy’dan Smyrna Antik Tiyatrosu’ndaki kazılar hakkında bilgi aldı.

Bin 500 yıllık uyku sona erdi

Smyrna Tiyatrosu’nun bin 500 yıl süren uykusundan uyandığını söyleyen Başkan Soyer, “Milattan Önce 2. yüzyıldan 4. yüzyıla kadar olan süreçte Smyrna (İzmir) antik kentinin sosyo-kültürel merkezi olan İzmir Tiyatrosu, yaklaşık 21 bin izleyici kapasitesiyle Akdeniz’in en büyük tiyatrolarından biri olmuş. Tüm körfezi görecek şekilde inşa edilmiş olması görkemini daha da artırıyor. Kemeraltı-Agora-Kadifekale rotası için antik tiyatronun gün yüzüne çıkması çok önemli. İzmir yeni bir Efes kazanacak. Agora ve antik tiyatro bu kentin kimliğine ve kimliğinin bilinirliğine çok büyük katkı yapacak. Amaçlarımızdan biri de 29 Ekim 2023’te Kadifekale Antik Tiyatrosu’nda Cumhuriyetimizin 100. yılını olağanüstü bir konserle kutlamak. Süreç tamamlandığında, İzmir tarih ile estetiğin buluştuğu bir göster i alanına daha kavuşacak” dedi.

“Doğu tarafında 16 oturma sırası ortaya çıkartıldı”

Yapılan çalışmalar neticesinde tiyatronun izleyici bölümünün doğu tarafında 16 oturma sırasının ortaya çıkarıldığını söyleyen Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

“Batı bölümünde de oturma sıralarına ulaşmak üzere kazı çalışmaları yoğunlaştırılmış durumda. Bununla birlikte Sahne Binası’nda yedi kulis mekanı ile servis koridoru ortaya çıkarılmış. Kulisten beş kapı ile çıkılan ve mermer plakalarla döşeli olan, oyunların sergilendiği sahne platformunun kazıları da hızla sürdürülüyor.”

Büyükşehir 13 kazıya destek veriyor

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, antik kentlerdeki kazı çalışmalarına sponsor olmaya devam ediyor. Büyükşehirin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalayarak destek verdiği kazılar ise şöyle;

Smyrna Antik Kenti (Agora), Phokaia (Foça), Yeşilova Höyüğü (Bornova), Metropolis (Torbalı), Eski Smyrna (Bayraklı), Teos (Seferihisar) Antik kenti, Erythrai (Çeşme- Ildırı), Klazomenai (Urla), Klaros (Menderes), Panaztepe (Menemen), Ayasuluk Tepesi (Selçuk), Limantepe (Urla) ile Nif Dağı (Torbalı).
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