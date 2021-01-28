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İzmir verilerine ücretsiz erişim

İzmir Büyükşehir Belediyesi “akıllı şehir İzmir” hedefi doğrultusunda kentle ilgili verilerini ücretsiz erişime açtı. Ekonomik kalkınma ve demokratik yönetim anlayışıyla hayata geçirilen açık veri portalının tanıtım toplantısında konuşan Başkan Soyer, “Bugün İzmir’in verilerini özgürleştiriyor ve demokratikleştiriyoruz” dedi.

İZMİR 28.01.2021, 18:08
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İzmir verilerine ücretsiz erişim

İzmir Büyükşehir Belediyesi “akıllı şehir İzmir” hedefi doğrultusunda kentle ilgili verilerini ücretsiz erişime açtı. Ekonomik kalkınma ve demokratik yönetim anlayışıyla hayata geçirilen açık veri portalının tanıtım toplantısında konuşan Başkan Soyer, “Bugün İzmir’in verilerini özgürleştiriyor ve demokratikleştiriyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik kalkınma ve demokratik yönetim anlayışıyla kentle ilgili verilerini açık veri portalı üzerinden ücretsiz erişime açtı. acikveri.bizizmir.com adresindeki portalın tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’in verilerini özgürleştiriyor ve demokratikleştiriyoruz. Kamu görevlilerimizin, girişimcilerimizin, akademisyen ve öğrencilerimizin, tüm İzmirlilerin özgürce kent verilerine erişebilecekleri yeni bir döneme giriyoruz. Üstelik bu erişim, verinin kullanılmasını kolaylaştıran formatlar ve teknolojiler ile gerçekleşecek. Böylece dileyen herkes, projeler geliştirip İzmirlilerin refah düzeyinin artmasına katkıda bulunabilecek” dedi.

"Demokrasi, insanlığın en büyük inovasyonu"

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bugün düzenlenen tanıtım toplantısında Başkan Soyer; New York, Londra, Paris, Seul, Barselona gibi şehirlerin açık veri portallarını yıllardır başarıyla kullandıklarını söyleyerek, “Bu metropoller belediyenin ürettiği verileri, katılımcı demokrasiyi güçlendirecek biçimde kullanmayı başarmış. Ben demokrasinin, insanlığın en büyük inovasyonu olduğuna inanıyorum. Yaşamlarımıza dokunan her şeyin dijitalleştiği günümüzde demokrasiyi de özgürlükleri de fırsat eşitliğini de dijital ortama taşıyabilmeliyiz. Bunun için dünyadaki diğer çağdaş kentler gibi biz de açık veri portalımızı bugün yayına alıyoruz” diye konuştu.

"İzmir’i İzmirlilerle yönetiyoruz"

Açık veri portalının her şeyden önce daha etkin bir kent yönetimi için hazırlandığını vurgulayan Soyer, “Açık veri, İzmir Büyükşehir Belediyemiz öncelikli olmak üzere İzmir’deki kamusal yapıların kurumsal kapasitesini artıracak. Hem kurum içi hem de kurumlar arası daha etkin bilgi akışı ile kaynak ve zaman tasarrufu sağlayacak” dedi.

Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin her zaman öncelikleri olduğunu belirten Soyer, “İzmir’i İzmirlilerle beraber yönetmeyi, sorunların üstesinden hep birlikte, ortak akıl ile gelmeyi çalışma şeklimiz haline getirdik. Son iki yılda İzmir’de yangın, pandemi, deprem gibi büyük zorlukları dayanışma ile göğüslemeyi bildik. Açık veri portalı işte ortaya koyduğumuz bu demokratik, dayanışmacı yönetim uygulamalarını güçlendirecek önemli bir kilometre taşıdır” sözlerine yer verdi. Başkan Soyer, açık veri portalı çalışmasının iş dünyasının talebi üzerine başladığını da sözlerine ekledi.

Akıllı çevre, akıllı ulaşım ve akıllı yönetişim

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise akıllı kent konusunda Paris, Londra, Barselona, Kopenhag, Seul, Stockholm ve Singapur gibi dünya örneklerinden bahsederek şunları söyledi:

“İzmir’de de İzmir Büyükşehir Belediyemiz akıllı ulaşım, e-belediye, akıllı trafik sistemi, kamusal alanlarda ücretsiz Wi-Fi imkanı, elektrikli halk ulaşımı araçları, akıllı kamusal bisiklet kullanımı gibi projeleri ile fiiliyatta akıllı kentin birçok bileşenini vatandaşlarına sunmak için çalışıyor. Dünyanın önde gelen akıllı kentlerinde olduğu gibi vizyoner bir bakış açısının İzmir’de de bu lansman ile birlikte hayata geçirildiğini görmek gurur verici. Kaldı ki akıllı kentlerin bileşenlerini bir araya getirecek bu yapıda yerel yönetim haricinde önemli iki itici güç daha var. Özel sektör ve üniversiteler."

Açık veri kaynaklarının doğru kullanımı sayesinde vatandaş ile kentin etkileşimin arttığını da belirten Özgener, hem işbirliği hem de şehrin gelişimine katkı sağlayan projeleri desteklediği için Başkan Soyer’e teşekkür etti.

“İzmir, dijital ekonomide yer almak için önemli bir zemin sağladı"

Toplantıda Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu Danışmanlık Grubu Küresel Başkanı Veronica Nyhan Jones da bir video mesaj yayınladı. Jones mesajında, “2020 yılı boyunca odağımız İzmir’in akıllı şehir olarak gelişme çabalarını desteklemekti” ifadelerini kullandı. Açık verinin yenilikçi girişimler, daha verimli iş kararları, daha iyi kamu hizmeti ile şeffaflık, hesap verilebilirlik ve güven için anahtar konumda olduğunu vurgulayan Jones, kentle ilgili verilerin kullanıcı dostu bir dijital platformla erişime açılmasıyla İzmir’in hızla büyüyen dijital ekonomide yer almak için önemli bir zemin sağladığını dile getirdi.

“Büyükşehir yeni çağın açtığı yolda bugün önemli bir adım atıyor”

Toplantıda Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın da video mesajı yayınlandı. Kentle ilgili verileri kamuoyuna açtığı için İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek sözlerine başlayan Eczacıbaşı, “Veri her şeyin temeli. Nesnelerin interneti, yapay zeka, yüksek katma değerli üretim, yüksek verimlilik, hepsi veriye bağlı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni çağın açtığı yolda bugün önemli bir adım atıyor. Kamu kaynakları ile oluşturulmuş son derece değerli kamusal verileri yine kamuoyuyla paylaşıyor. Bu veriler kolayca erişilebilir ve kolayca kullanılabilir bir şekil ve formatta sunuluyor. Böylece toplumsal refah artışı çabalarına bir katkı daha sağlanıyor” diye konuştu.

Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile çalışma yürüterek Açık Veri Değerlendirmesi ve Açık Veri Stratejisi raporları hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, açık veri portalıyla ilk aşamada çevreden tarıma, ulaşımdan kriz belediyeciliğine kadar belediyenin hizmetleriyle ilgili 10 kategoride 120 veri setini erişime açtı.
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