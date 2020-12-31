banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağdı
Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağdı
Aylin Sözer'in ailesi katilin
Aylin Sözer'in ailesi katilin "sevgiliydik" iddialarını yalanladı
Kamuda yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
Kamuda yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Alanlı: "Yapılandırma fırsatını kaçırmayın"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir üyelerine “7256 Sayılı Kanun” ile ilgili sunum gerçekleştiren İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, "31 Ağustos 2020’den önceki dönemlere ait borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bu süre bir ay daha uzatılmıştır. Yapılandırma fırsatını kaçırmayın" dedi.

İZMİR 31.12.2020, 10:10
6
İzmir Vergi Dairesi Başkanı Alanlı: "Yapılandırma fırsatını kaçırmayın"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir üyelerine “7256 Sayılı Kanun” ile ilgili sunum gerçekleştiren İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, "31 Ağustos 2020’den önceki dönemlere ait borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bu süre bir ay daha uzatılmıştır. Yapılandırma fırsatını kaçırmayın" dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı’nın başkanlığında düzenlenen video konferans toplantısında “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun” ile ilgili sunum yapan İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, MÜSİAD üyelerine sunum gerçekleştirdi ve tüm soruları cevaplandırdı. 17 Kasım tarihinde 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun kapsamında bilgi paylaşımında bulunan İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, şunları söyledi: “Söz konusu düzenlemeyle; kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi, maden devlet hakkı, yiyecek bedeli gibi borçlara, trafik, askerlik, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezalarına ödeme kolaylıkları, 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlar ile 6183 sayılı kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanı getirilmiştir. Yapılandırılan borçlarınızı peşin ya da 6-9-12-18 taksit halinde ödeme imkânı sunuyoruz. Yapılandırma işlemi vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) internet üzerinden gerçekleştirilmesi sebebiyle de istediğiniz zaman online bir şekilde yapılabilmektedir. Mükellefler belirlenen plana göre ödemelerini peşin ya da taksitli bir şekilde yapabilecektir. 31 Ağustos 2020’den önceki dönemlere ait borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bu süre bir ay daha uzatılmıştır. Yapılandırma fırsatını kaçırmayın."

"Sevindirici bir gelişme"

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı da, “3343 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek 7256 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırma başvuru süresi bir ay uzatıldı. Bahsi geçen karar ile ilk taksit ödeme süreleri de böylece birer ay uzatılmış oldu. Bu da yapılandırma yapacak vatandaşlar için sevindirici bir gelişmedir. Yapılandırmadan istifade eden kişi sayısı inşallah daha da artacaktır. Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Devletimizin aldığı önlemler ve milletimizin inancı ile bu süreci de güçlenerek atlatacağımızdan inancımız tam. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür ediyor, bilgilendirici sunumu ve sorularımıza verdiği açık, net cevaplardan dolayı da tüm üyelerim adına Ömer Alanlı’ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12