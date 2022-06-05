İzmir ve Bremen’in çeyrek asırlık dostluğu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir-Bremen Kardeş Kent Anlaşması’nın 25. yıl dönümü kutlamasında konuştu. Pandemi sebebiyle 2 yıl ertelemeli olarak düzenlenen programda Başkan Tunç Soyer, “Bremen Belediyesi ile aramızdaki kardeşlik bağı, inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Kutlamalarımız gecikmiş olsa da kardeşliğimiz hiçbir zaman kesilmedi ve dayanışmamız sürdü” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir-Bremen Kardeş Kent Anlaşması’nın 25. yıl dönümü için Almanya İzmir Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törene katıldı. İzmir’deki törende Başkan Soyer, Almanya İzmir Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter, Bremen Belediye Başkanı Dr. Andreas Bovenschulte ve iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi.

Kentler arasındaki anlaşmanın 25. yılı olan 2020, pandemiye denk geldiği için ertelenen kutlamalar bu yıl 4 Haziran’da yapıldı.

Buluşmadan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Soyer, “Bremen Belediyesi ile kentimiz arasında kurduğumuz çeyrek asırlık bağlardan büyük gurur duyuyoruz. İki kardeş şehrin birbirini her anlamda zenginleştireceğine inanıyoruz. Sanki 40 yıldır tanışıyormuşuz da şu anı bekliyormuş gibiyiz. İnşallah bu işleri çok ileriye götüreceğimize tüm kalbimle inanıyorum. İklim krizi, ekonomik krizler, siyasal krizler kısacası birçok düşmanla baş etmeye çalışıyoruz. Haydutları yenmenin tek yolunun dayanışmayı büyütmekten geçtiğini anlatan ‘Bremen Mızıkacıları’ bizim için mesafeleri ortadan kaldırarak bizi binlerce kilometre uzakta kardeş şehrimize, Bremen’e bağlıyor. Aradaki mesafeye rağmen aslında birbirimize ne kadar muhtaç olduğumuzu hatırlatıyor. Coğrafyalarımız ayrı olsa da kentlerin günümüzde yaşadığı sorunlar ortak. Ve bu global sorunlara ancak yereller arası dayanışmayla çözümler üretebiliriz” dedi.

“Kutlamalarımız gecikmiş olsa da kardeşliğimiz hiçbir zaman kesilmedi”

Başkan Soyer ayrıca, “Bremen Belediyesi ile aramızdaki kardeşlik bağı, inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda büyüyerek bu sorunların çözümünde ilham kaynağı olacak. Geleceğin şehirlerini inşa etmemize katkı sağlayacak. Kutlamalarımız gecikmiş olsa da kardeşliğimiz hiçbir zaman kesilmedi ve dayanışmamız sürdü. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız deprem ve yangın gibi zorlu süreçlerde Bremen Belediyesi her zaman yanımızdaydı. Bremen Belediyesi’nin başta belediye başkanı, tüm yöneticileri ve değerli ekibine İzmir ile bu eşsiz kardeşlik bağını tesis ettikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Laftan ziyade icraata önem verdiğinizi gördük”

Bremen Belediye Başkanı Dr. Andreas Bovenschulte ise “Böyle bir ortamda daha güzel bir kutlama düşünülemez. Ben de sizlerin karşısında olmaktan mutluluk duyuyorum. Sayın Tunç Soyer, sizinle ilgili çok övgü dolu sözler duyduk ama ilk karşılaştığımız andan itibaren laftan ziyade icraata önem verdiğinizi gördük” diye konuştu.

Olumlu ilişkilerden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkürlerini ileten Almanya İzmir Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter de “Bugün burada bulunmak bizler için bir gururdur” dedi.

Gecede ayrıca iki kentin dostane ilişkileri pasta kesilerek kutlandı.