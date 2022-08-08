İzmir Ticaret Odası seçim takvimini belirledi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim, 3 Ekim 2022 Pazartesi günü Gaziemir Fuar İzmir’de yapılacak.

14 Nisan 2018’de yapılan seçimlerde, 174 meclis üyesinin 151’inin oyunu alarak İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Oda Borsalar Kanununun 84’üncü Maddesi gereğince ekim/kasım aylarında yapılması gereken seçim için takvimini belirledi.

İZTO üyeleri 4 yıl aranın ardından 3 Ekim 2022 Pazartesi günü sandık başına gidecek. Sabah 09.00’da başlayacak seçim 17.00’de sona erecek. Seçimde, toplam 80 meslek komitesinde yer alacak komite üyeleri, meclis üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri belirlenecek. Meclis ve disiplin üyelerinin seçiminin ardından 8 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak seçimde ise yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı belirlenecek.