İzmir, tenis için güç birliği yaptı

Kültürpark Tenis Kulübü tarafından Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi Turgut Ayker adına düzenlenen Senyör Tenis Turnuvası sona erdi. Rekor katılımla gerçekleşen turnuvaya İzmirli tenis kulüplerinin güç birliği damga vurdu.

Kültürpark Tenis Kulübü Turgut Ayker Senyör Tenis Turnuvası sona erdi. Turnuvada 13 kategoride 238 sporcu ter döktü. 6 gün süren karşılaşmalarda, sporcuların kıyasıya ancak bir o kadar da centilmence mücadelesi dikkat çekti. Centilmenliğin başka bir örneğini ise İzmirli tenis kulüpleri gösterdi. 4 gün olarak planlanan, ancak 238 kişilik rekor katılım nedeniyle 6 güne uzatılan turnuvada, Kültürpark’ın 8 kortu maçların zamanında tamamlanabilmesine yetmedi. Türkiye’nin pek çok kentinden gelen tenisçilerin ve yerel sporcuların mağdur olmamaları için ek kortlara ihtiyaç duyuldu. Crea, Egeli Tenis Veteran (ETV), İzmir Tenis İhtisas (İZTİK) Alaçatı tenis kulüpleri ile CNC Tenis Akademisi bu noktada örnek bir dayanışmaya imza attı. Maçlar için kendi kortlarını açmakla kalmayıp tüm imkanlarını da hiçbir karşılık beklemeden Kültürpark’ın turnuvası için seferber etti.

"Gurur verici"

Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu, “İzmir’imiz dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi. Bu güç birliği için minnettarız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyduğunuz her zaman tüm imkanlarımız ve kortlarımız emrinize amadedir” dedi. Bu turnuvanın her anlamda gurur verici, muhteşem bir turnuva olduğunu belirten Şekercioğlu, “Katılan tüm sporcularımızı tebrik eder, turnuvayı gerçekleştirmemize vesile olan Ayker Ailesi’ne sonsuz teşekkür ederiz” diye konuştu. 24 kupa ve 60 madalyanın sahiplerini bulduğu finalde Şekercioğlu, İzmir’in sevilen işadamlarından Turgut Ayker adına düzenlenen turnuva için eşi Arzu Ayker’e, turnuva boyunca sergiledikleri dayanışma için de Ayberk Tezel, Levent Çakırer, Umut Oruç ve Celal Özüdoğru’ya teşekkür plaketi verdi.