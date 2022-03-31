banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

İzmir Tarihi Liman Kenti UNESCO’ya bir adım daha yaklaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık süreci hazırlıkları devam eden İzmir Tarihi Liman Kenti karar konferansına katıldı. Soyer, “İzmir Tarihi Liman Kenti, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Efes ve Bergama’dan sonra İzmir’in üçüncü UNESCO Dünya Mirası alanı olarak tescillenecek. Bizler de bu gururu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

İZMİR 31.03.2022, 17:25
İzmir Tarihi Liman Kenti UNESCO’ya bir adım daha yaklaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık süreci hazırlıkları devam eden İzmir Tarihi Liman Kenti karar konferansına katıldı. Soyer, “İzmir Tarihi Liman Kenti, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Efes ve Bergama’dan sonra İzmir’in üçüncü UNESCO Dünya Mirası alanı olarak tescillenecek. Bizler de bu gururu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, Konak Belediyesi, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı ve TARKEM başta olmak üzere İzmir’deki çok sayıda kurumun desteğiyle İzmir Tarihi Liman Kentinin UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması için sürdürülen çalışmalar hızlandırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, alan yönetim planı hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geldiği, adaylık dosyasının yazımının hızla ilerlediği İzmir Tarihi Liman Kenti alanı için Tarihi Havagazı Fabrikasındaki karar konferansına katıldı. Başkan Tunç Soyer, toplantıda yaptığı konuşmada, “15 yıllık bir rüyayı gerçekleştirmek üzere çok önemli bir aşamaya daha değerli paydaşlarımızla birlikte ulaşmış olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. İzmir Tarihi Liman Kenti, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Efes ve Bergama’dan sonra İzmir’in üçüncü UNESCO Dünya Mirası alanı olarak tescillenecek. Bizler de bu gururu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi her türlü maddi ve idari desteği sağlıyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Basmane, Kadifekale ve çevresi ile Eski Smyrna, Yeşilova ve Yassıtepe Höyüklerinden oluşan İzmir Tarihi Liman Kentinin 2020’de UNESCO Geçici Listesine girdiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TARKEM arasında imzalanan protokol doğrultusunda UNESCO Dünya Mirası Adaylık Dosyası ve Alan Yönetim Planının hazırlanması için çalışmaların hızlandırıldığını vurgulayan Başkan Tunç Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çalışmaların yürütülmesi için her türlü maddi ve idari desteği ilk günden bu yana sağlıyor. Sürecin diğer aday alanlara kıyasla daha hızlı ilerlemesinin ardında İzmir’deki bir arada çalışma kültürümüz yer alıyor. Bu birliktelik, en az yürüttüğümüz çalışmalar kadar değerli.”

“Kemeraltı İzmir’in kaldıracı olacak”

Karar konferansının ardından alan yönetim planı çalışmalarının hızla tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Başkan Soyer, “Amacımız; adaylık dosyasını planlanandan bir yıl önce, Eylül 2022’de valimize ve bakanlığımıza sunmak. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın dosyamızı mümkün olan en kısa sürede, yani Şubat 2023’te UNESCO’ya ileteceğine inancım tam. Dünya mirası olma yolunda hepimize önemli görevler düşüyor. Söylediğimiz bir şey var; Kemeraltı İzmir’in kaldıracı olacak. İnanıyorum ki İzmir Tarihi Liman Kenti, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Efes ve Bergama’dan sonra İzmir’in üçüncü UNESCO Dünya Mirası alanı olarak tescillenecek. Bizler de bu gururu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

“İzmir bir bütün olarak dünyaya mirastır”

8 bin 500 yıllık tarihi boyunca bağrında köklü bir miras biriktirmiş İzmir’de Kemeraltı başta olmak üzere çok sayıda kültür ve doğa mirası olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Bu nedenle İzmir, bir bütün olarak dünyaya mirastır. Dünya uygarlıklarına yön vermiş eşsiz bir coğrafyadır. Bu coğrafyanın kültür mirasını yaşatmak ve bu mirası anlamak ise bizim asli görevimizdir. İzmir Büyükşehir Belediyemiz, Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Mirası olmasına dair süreci böyle bir vizyon ve sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmeye çalışıyor. Şehrimizdeki bu değerli çalışmalara sundukları katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Valiliğimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyelerimize, İzmir Kalkınma Ajansı’na, TARKEM’e, emek sarf eden tüm değerli akademisyenlere, uzmanlara, meslek odalarına, sivil toplum örgütlerine, muhtarlarımıza ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki değerli ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz”

İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, böyle bir projenin içinde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek “5 Mayıs 2020’de başlayan süreçte yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Valilik olarak bize düşen ne varsa işin içindeyiz, ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışmalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade eden İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz; saha gezileri, esnaf görüşmeleri, akademik çalışmalar ve çalıştayların düzenlenerek sürecin ilerlediğini aktardı.

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler de konuşmasında yürütülen çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferansta 6 tema altında çalışma yürütüldü

Konferansta katılımcılar UNESCO adaylık süreci hakkında bilgilendirildi. Katılımcıların alana ilişkin değerleri incelediği, ardından 6 tema altında çalışma yürüttüğü konferansta alanın miras unsurları, sosyal ve ekonomik yapısı, mekânsal planlaması, yönetim yapısı, barındırdığı riskler ve ziyaretçi yönetimi için belirlenen eylemler değerlendirildi ve bu eylemlerin sıralaması belirlendi.

Karar toplantısında ayrıca; İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ve bürokratlar yer aldı.

Çalışma sonucunda katılımcılar tarafından ele alınan konular alan başkanlığı tarafından derlenerek, alan yönetim planı son haline getirilecek.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19