İzmir Sağlık Çalışanları Derneği’nde Başkan Caymaz güven tazeledi

İzmir Sağlık Çalışanları Derneği’nin 2’nci olağan kongresinde, mevcut başkan Burhan Caymaz güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

İzmir Sağlık Çalışanları Derneği, 2’nci olağan kongresini gerçekleştirdi. Tek adaylı kongrede mevcut başkan Burhan Caymaz yeniden başkan seçildi.

15 yılı aşkın süredir sağlık sektöründe çalıştığını, yine 6 yılı aşkın bir süre sendika ilçe başkanlığı görevinde bulunduğunu ifade eden Burhan Caymaz, sağlık çalışanlarının önemine dikkat çekti.

"Sağlık çalışanları toplumun mihenk taşı"

Caymaz, “Sağlık çalışanlarının sorunlarına çare aramak, çalışanlar arası dayanışmayı sağlamak amacıyla 2018 yılında arkadaşlarımla karar alarak derneğimizi kurduk. Sağlık çalışanları toplumun mihenk taşı. Nasıl bir insan için sağlık en önemli öncelikse, bir toplum için de sağlık çalışanları bu önemi taşır. Sağlık ihtiyacı yeterince karşılanmayan toplum ne üretebilir ne öğrenebilir ne de herhangi bir olumlu eylem gerçekleştirebilir. Sağlık çalışanlarının tüm bu nedenlerle sorumluluğu bir başkadır. Sağlık çalışanı olmak özveri isteyen bir iştir” dedi.

Burhan Caymaz, sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili ise şöyle konuştu:

“Tüm bu sorumlulukların yanı sıra sağlık çalışanları hem maddi hem manevi birçok sorun yaşamaktadır. Biz de İzmir Sağlık Çalışanları Derneği olarak sağlıkta şiddet, özlük hakları, 3600 ek gösterge, adaletsiz döner sermaye, nöbet ücretleri, iş yükü fazlalığı gibi sorunlar sağlık çalışanlarımızın başlıca sorunları için; sağlık çalışanlarımızın sesini duyurabilmek, onlar arasından dayanışmayı artırmak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Derneğimizde sadece 657’ye tabi olarak çalışan memur arkadaşlarımızı değil tüm sağlık çalışanlarımızı ve onların sorunlarına dernek çatısı altında topluyoruz.”