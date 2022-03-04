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İzmir-Polonya eğitim köprüsü

Yaşar Üniversitesi ve Polonya İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Polonya varlıklarından oluşan 21 fotoğrafın bulunduğu sergi açıldı. Polonya’nın turistik değerlerini gösteren fotoğraflar 11 Mart’a kadar görülebilecek.

İZMİR 04.03.2022, 09:48
İzmir-Polonya eğitim köprüsü

Yaşar Üniversitesi ve Polonya İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Polonya varlıklarından oluşan 21 fotoğrafın bulunduğu sergi açıldı. Polonya’nın turistik değerlerini gösteren fotoğraflar 11 Mart’a kadar görülebilecek.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı’nın ev sahipliğinde ve Polonya İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen “UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde Polonya Varlıkları Sergisi”, Selçuk Yaşar Kampüsünde açıldı. Polonya Turist Odasının hazırladığı sergide, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan yaklaşık bin alandan 16’sına sahip Polonya’nın turistik değerlerini gösteren 21 fotoğraf bulunuyor. Fotoğraflarda asırlık binalarıyla Varşova, Krakow ve Torun tarihi merkezlerine ev sahipliği yapan Polonya’nın açık mekanları, bahçeleri, ahşap Ortodoks kiliseleri sergileniyor. Balta girmemiş bir orman olan Bialowieza Ormanı ile doğal güzellikler göz önüne serilirken, 1940 ile 1945 arasında kullanılan Nazi Toplama ve İmha Kampı olan Auschwitz Birkenau akıllardan çıkmayacak tarihiyle dikkat çekiyor. Yaşar Üniversitesi Rektörlük Fuaye Alanında gerçekleşen sergi açılışına Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, Muavin Konsolos Dorota Andrzejak ve Polonya İzmir Fahri Konsolosu Ceyla Borovalı ve Yaşar Üniversitesi’nde eğitim gören Polonyalı öğrenciler katıldı.

“Polonya’dan gelen 135 öğrenci üniversitemizde eğitim gördü”

Açılışta konuşan Rektör Dinçer, “Üniversitemiz Polonya ile yakın ilişkiler geliştirdi. 2012 yılından bu yana Polonya’daki 24 kurumla Erasmus Plus anlaşmamız bulunmaktadır. Bu değişim programları kapsamında üniversitemizden 100 öğrenci Polonya’da çeşitli yükseköğretim kurumlarında eğitim görmüş ve Polonya’dan 135 öğrenci üniversitemizde eğitim görmüştür. Kısa bir süre önce okulumuzdan bir araştırma görevlisi, yapay zeka üzerine doktora çalışmalarını yürütmek üzere Polonya Bilimler Akademisine kabul edildi. İç Mimarlık Bölümünden bir araştırma görevlisi de Gliwice şehrindeki Silesian University of Technology’ye kabul aldı. Üniversitemiz ile Polonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu arasındaki iş birliğinin her geçen gün artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

“Polonya’ya her yıl yaklaşık 5 bin Türk öğrenci geliyor”

Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ise “Yaşar Üniversitesinin Polonya üniversiteleriyle de hali hazırda güçlü bağları bulunduğunu görmekten çok memnunum. Başkonsolosluk olarak İzmir’deki fahri konsolosumuz Ceyla Borovalı her zaman tavsiye vermeye her zaman hazırdı. Türkiye ve Polonya arasındaki akademik değişim yıllar geçtikçe artıyor. Polonya’ya her yıl yaklaşık 5 bin Türk öğrenci geliyor. 10 yılı aşkın devam eden Erasmus Plus programlarının ardından, Türkiye’de ülkemizi tanıyan binlerce genç ve iyi eğitimli insan var. Bunu büyük bir varlık olarak görüyoruz. Türk üniversitelerindeki Polonyalı öğrenci sayısının da artacağına inanıyorum. Yaşar Üniversitesi de bu amaca katkı sağlayacaktır. Sergideki fotoğraflarda gördükleriniz Polonya’da oldukça erişilebilir yerler. Ülkemize geldiğinizde bu yerleri gözlerinizle görebilirsiniz, Polonya’ya her zaman davetlisiniz. Yaşar Üniversitesindeki Polonyalı öğrencileri sergide bulunan resimleri Türk arkadaşlarınıza anlatmaya davet ediyorum. Geldiğiniz bölgelerin önemli noktalarını bulacaksınız. Türk arkadaşlarınızı Polonya’ya gelmeye teşvik etmek için daha iyi bir fırsat olamaz” diye konuştu.

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