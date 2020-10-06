İzmir MÜSİAD, 320 üye ile 40 bin kişiye istihdam sağlıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 1992 yılından bugüne İzmir’in aktif gelişimine 320 üye ve yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayan yapı olarak katkıda bulunmaya devam etiklerini belirtti.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki heyet, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı’yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette konuşan Başkan Bilal Saygılı, kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli işbirliği içerisinde bulunduklarını belirterek, yeni göreve başlayan İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı’yı tebrik etti.

Bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için her alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Saygılı, “MÜSİAD İzmir Şubesi olarak 1992 yılından bugüne şehrimizin aktif gelişimine 320 üyemiz ve yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayan yapımız ile katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Kentimizin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan şubemiz, yaptığı projelerle ve ortaya koyduğu etkin faaliyetlerle bölgemizin ve ilimizin kalkınmasında rol oynamakta, ülkemizin güzel hikayesine katkıda bulunma yolunda var gücüyle çalışmaktadır” dedi. İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı da, MÜSİAD’ın dünyada ve ülkemizde tanınan, aktif, ekonomi dünyasına yön veren bir sivil toplum örgütü olduğunu dile getirdi. Kurumun çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydeden Alanlı; istihdam sağlayan, ülkemizin gelişmesi için çalışan, vergi ödeyen tüm iş insanlarına teşekkür ederek ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.