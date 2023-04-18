İzmir Menemen’de dolu yağışı etkili oldu

İzmir’in Menemen ilçesinde bir anda başlayan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışından dolayı sokaklar beyaza büründü.

İzmir’in Menemen ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak yağışın yerini doluya bırakması nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Bir anda başlayan dolu yağışı nedeniyle trafikteki vatandaşlar zor anlar yaşadı.