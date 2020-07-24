banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Fındıkta rekolte tartışması
Fındıkta rekolte tartışması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’da namaza 350 bin kişi katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’da namaza 350 bin kişi katıldı
Twitter’a ücretli abonelik sistemi mi geliyor?
Twitter’a ücretli abonelik sistemi mi geliyor?
Uzun yolda Otoyol Hipnozuna dikkat!
Uzun yolda Otoyol Hipnozuna dikkat!

İzmir Kurban Bayramına hazır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YEDİ TAŞINABİLİR KURBAN KONTEYNERİYLE ALİAĞA, BERGAMA, KİRAZ, ÖDEMİŞ VE URLA MEZBAHALARINDA KESİM HİZMETİ VERECEK.

İZMİR 24.07.2020, 14:43
8
İzmir Kurban Bayramına hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yedi taşınabilir kurban konteyneriyle Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında kesim hizmeti verecek. Kesimler için ayrıca 12 çadır kurulacak, kurban satış ve kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak. Belirlenmiş yerler dışında kesim yapan ya da atıklarını gelişigüzel atanlara 187 TL ceza kesilecek.

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu İzmir genelinde 332 kesim ile 251 satış yeri belirledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurban kesimleri için 12 çadır ve yedi konteyner kurmaya hazırlanıyor. Büyükşehir ekipleri, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda; çadır, su, havalandırma tesisatları kuracak. Ekipler çadırlar için zemin beton, çöp konteyneri, hayvan bağlama yeri, vidanjör, su tesisatı çalışmalarını ve foseptik çukuru ve kompresör bağlantılarını da tamamlandı.

Üç noktada gezici kesim ünitesi var

Büyükşehir belediyesi, vatandaşlardan olumlu tepkiler alan “gezici kurban kesim ünitelerini” bu yıl da hizmete sunacak. Bayraklı’da Doğançay Mezarlığı yanında (2 adet büyükbaş), Bornova Işıkkent Kurban Satış Alanı’nda (2 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş), Konak Kocakapı Mahallesi Yeşildere semtinde (2 adet büyükbaş) olmak üzere 6 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş kesim konteyneri ile hizmet verilecek. Konak, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Balçova ilçelerinde kurulan kesim çadırları ise İlçe Kurban Hizmetleri’ne kesim yapılması amacıyla devredilecek.

Kaçan hayvanlar için ekip kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, metropol ilçelerde görev yapmak üzere arife ve bayramın 3. günü dahil kesim sırasında kaçan hayvanların yakalanması için bir ekip hazır bulunduracak. Ekiplere 293 35 61 ve 293 35 64 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

Mezbahalardan kesim için sıra alımı başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konteynerlerde uygulanacak kesim tarifesi, mezbahalar ile uygulanacak tarife fiyatlarıyla aynı olacak. Mezbahalarda kurban kesimi için sıra alımı ise başladı. 3 ilçedeki taşınabilir kurban konteynerleri için randevu alımı 27 Temmuz’da başlayacak. Büyükşehir belediyesi tarafından işletilen; Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında önceki yıllarda olduğu gibi yine kurban kesimi gerçekleştirilecek.

Sağlık ve temizlik için önlemler alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Haşere Mücadele Ekipleri tarafından başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının, hem kurban satış hem kurban kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında devam edeceği bildirildi. Hayvan satış, çadır ve atık toplama alanlarında karasinek üremesini önlemek amacıyla ilaçlama ve toz kireç uygulaması her gün yapılacak.

Kurban satış alanlarında hayvan dışkılarının belli bir yerde toplanması ve günlük olarak uzaklaştırılması işi ise ilçe belediyelerinin sorumluluğunda devam edecek. Pandemi kuralları gereği ateş ölçümü yapılacak ve 38 derece üzerinde ateşi bulunan yurttaşlar kesim alanlarına alınmayacak.

Yasak yerde kesimin cezası 187 TL

Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılmayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanununun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve belediye zabıta görevlileri tarafından 187 TL para cezası uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdürecek.

Kesim ücretleri belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalarda ve mobil kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 350 TL, ikinci ve diğer günlerde ise yığılmaları engellemek için 95 TL indirimle 255 TL ücret alınacak. Küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 120 TL, diğer günler 75 TL’lik kesim tarifesi uygulanacak. Vatandaşlar, büyükşehir belediyesi mezbahalarının bulunduğu ilçelerdeki yerel hizmetler binalarından kesim sırası alabiliyor. Kesimde yurttaşlara, görevli personel tarafından ayrıca gıdaya uygun et taşıma poşetinin dağıtılacağı ifade edildi.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 24 Temmuz 2020
İmsak 03:57
Güneş 05:46
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:36
Yatsı 22:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 33 44
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 37 96
2. Man City 37 78
3. M. United 37 63
4. Chelsea 37 63
5. Leicester City 37 62
6. Wolverhampton 37 59
7. Tottenham 37 58
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 37 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 37 42
15. West Ham 37 38
16. Brighton 37 38
17. Aston Villa 37 34
18. Watford 37 34
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25