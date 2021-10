İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci

İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu 2019-2020/2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreni, coşkulu anlara sahne oldu. Mezunlar, hep birlikte keplerini fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu, 2019-2020/2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreni düzenledi. Çiçeği burnunda bin 157 mezun, büyük gurur yaşadıkları gecede hep birlikte keplerini fırlattı. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, “2018 yılında 27 program ve 605 öğrenci sayısı bulunan yüksekokulumuz, bugün biri ikinci öğretim olmak üzere 35’e erişen programı ve bin 850 öğrenci sayısı ile hızla büyüyor. Sektörlere literatürdeki deyimiyle ‘ara eleman’ olarak başlayıp iş yerinde bilgi, donanım ve birikimiyle ana elemana dönüşebilen mezunlarımızı görmek bizlerin hedefi ve kıvancıdır. Bu bağlamda, bugüne kadar bir çok kurum ve kuruluş ile öğrencilerimize yönelik mesleki eğitim ve staj işbirlikleri protokollerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Mezuniyet programının sunuculuğunu ünlü spor spikeri ve akademisyen Emre Tilev üstlendi.

“Hibrit eğitime başlamış bulunmaktayız”

Yüksekokul faaliyete geçtikten yaklaşık bir yıl sonra pandemi yaşandığına dikkat çeken Küçükaltan, “Yaşadığımız küresel salgın, tüm eğitim kurumları gibi kurumumuzun da hareket alanını kısıtlamıştır. Sahada görmek istediğimiz öğrenci profilinin yerini, klavye-ekran başındaki öğrenci almıştır. Her ne kadar yüz yüze eğitime uzun bir süre ara vermiş olsak da, uzaktan öğretimle, gerçekleştirdiğimiz online bilimsel etkinliklerle öğrencilerimizin her daim kendi alanlarından ve hocalarıyla iletişimlerinden kopmamalarına özen gösterdik. Tüm bunlara rağmen, her iki dönem mezunlarımızla yaklaşık iki dönem de olsa yüz yüze çalışabilmenin şansını yakaladık. Çok şükür ki, aşılamanın hızlanması ile birlikte yine kontrollü olmak kaydıyla 20 Eylül’den itibaren hibrit eğitime başlamış bulunmaktayız” diye konuştu.

Ailelere ve mezunlara seslendi

“Bu yıl DGS olarak adlandırılan merkezi Dikey Geçiş Sınavına giren mezunlarımızın da bu sınavda başarılı olduklarını görmek bizleri gururlandırmıştır” diyen Küçükaltan, şöyle devam etti: “Bu mezunlarımızın sürecek lisans eğitimlerinde de başarılı olduklarını görmek mutluluğumuz olacaktır. Değerli aileler; maddi, manevi desteğinizi bahşettiğiniz evladınız, bundan sonra da Kavram Ailesi’nin bir paydaşıdırlar. Onların bundan sonraki yaşamlarında da başarılı olduklarını görmek sizler gibi bizleri de gururlandıracaktır. Sevgili mezunlarımız; okullarda teorik ve pratik bilgileri ne kadar iyi almış olsanız da, reel yaşamın çok karmaşık ve zorlu labirentlerle dolu olduğunu unutmayınız. Bilgiye erişimin burada bitmediğini, yaşam boyu sürdüğünü aklınızdan çıkarmayınız. Bu nedenle her adımınızda yine bizlerle, hocalarınızla iletişim kurmaktan sakınmayınız. Her ihtiyaç duyduğunuzda yine bizlere danışınız. Sadece mezun buluşmalarımızda değil, her daim kapılarımızın size açık olduğunu unutmayınız. Biliniz ki, her son yeni bir başlangıçtır. Güzel başlangıçlarınız olsun. Yolunuz ve bahtınız hep açık olsun.”

“İyi insan olmaktan asla vazgeçmeyin”

Küçükaltan, sözlerini şöyle tamamladı: “Hangi mesleği yaparsanız yapın, öncelikle iyi insan olmaktan asla vazgeçmeyin. Cumhuriyetimizin, Anayasamızda belirtilen değerlerini, vatan-bayrak ve doğa sevgisini yüreğinizden asla eksik etmeyin. Farklılık ve farkındalığınızı ortaya koymak için hep yürüyün, koşun, ilerleyin ama asla durmayın”

Mezuniyet programı, mezun öğrencilerin sahneye çıkması ve kep fırlatması ile sona erdi.