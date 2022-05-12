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İzmir ile Gaziantep’ten örnek iş birliği

İzmir Ticaret Odası (İZTO)’nın yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluşan 112 kişilik heyet, iş birliği olanaklarını yerinde inceleyip ortak projeler üretmek için Gaziantep’i ziyaret etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’yi ziyaret eden heyet, Gaziantep Ticaret Odası ile ortak meclis toplantısı gerçekleştirdi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Gaziantep ve İzmir’in çok fazla ortak yönü olduğuna dikkat çekerek, iş birliği için önerilerde bulundu.

İZMİR 12.05.2022, 12:30
İzmir ile Gaziantep’ten örnek iş birliği

İzmir Ticaret Odası (İZTO)’nın yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluşan 112 kişilik heyet, iş birliği olanaklarını yerinde inceleyip ortak projeler üretmek için Gaziantep’i ziyaret etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’yi ziyaret eden heyet, Gaziantep Ticaret Odası ile ortak meclis toplantısı gerçekleştirdi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Gaziantep ve İzmir’in çok fazla ortak yönü olduğuna dikkat çekerek, iş birliği için önerilerde bulundu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO), iki kent arasındaki iş birliğini geliştirmek için ortak meclis toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreni düzenledi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur’un açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleşti.

Toplantıya; İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İZTO Meclis Başkan Yardımcıları İrfan Erol ve Yavuz Ateşalp, İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen, İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Salkım, Fetullah Yetik, Mehmet Şahin Çakan, Serdar Gökhan Arıkan, GTO Yönetim Kurulu Üyeleri, İZTO Meclis Üyeleri ve GTO Meclis Üyeleri katıldı.

Özgener: "Kıymetli iş birliği kuracağız"

Pandeminin ardından ilk ziyaretlerini Gaziantep’e gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Sizlerin sayesinde Gaziantep gezimizin çok verimli sonuçlanacağını ve çok kıymetli iş birlikleri ve dostluklar kuracağımızı düşünüyorum; ayrıca, ortaya çıkan bu dayanışma ve ortaklık atmosferini odalarımız arasında imzalanan bir iş birliği anlaşması ile kalıcı hale getirmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

"İzmir ve Gaziantep iki güçlü şehir"

Gaziantep Ticaret Odasının meclis üyelerine, 4 buçuk milyona yaklaşan nüfusu, 307 milyar TL ve yüzde 6,1’lik payı ile Türkiye’nin ekonomik ve demografik açıdan 3’üncü büyük kenti olan İzmir’in ekonomisi ve ticari hayatı hakkında bilgiler sunan Özgener, “Gaziantep ziyaretimizi planlamamızın başlıca nedenleri arasında şehirlerimiz arasındaki benzerlikler geliyor. İzmir ve Gaziantep, Türkiye ekonomisine en çok katkı koyan, dış ticaret fazlası veren kentlerin başında yer alıyor. En önemlisi İzmir batının, Gaziantep ise doğunun en dışa açık kentleri. Çok sektörlü ekonomik yapımız, farklı alanlarda ihracat yapabilme kabiliyetimiz, tarihi çarşılarımız, zengin bir mutfağa ve gastronomi kültürüne sahip olmamız gibi daha birçok alanda birbirine yakın ve ortaklığa açık bir yapımız var. Başta ihracat olmak üzere birçok alanda Gaziantep Ticaret Odamızla çeşitli konularda işbirliği yapabileceğimize inancımız tam” diye konuştu.

İki oda arasında iş birliği yapılabilecek konularla ilgili önerilerini sıralayan Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki şehir arasında mevcut ve potansiyel iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla ortak bir ideathon ya da hackathon düzenlenmesini önemsiyoruz. Etkinliğin eğitim ve hazırlık aşamasını çervesinde ilk etabının online olarak düzenlenmesi, yarı finalin Gaziantep’te finalin ise İzmir’de İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde fiziki olarak yapılmasını sizlere önermek isterim. İnanıyorum ki bu ve benzeri projelerde güçlü bir iletişimle birlikte çalışarak Türkiye’de örnek bir iş birliği modelini başlatmış olacağız; ayrıca Gaziantep ve İzmir Coğrafi İşaretli Ürünler Dijital El Kitabının Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmasının faydalı olacağına inanıyoruz. İllerin tanıtımı bakımından önemli rol oynayan coğrafi işaretli ürünlerin e-kitap olarak yayınlanmasının kültürel mirasın korunması ve tanıtımı açısından etkili olacağı düşüncesindeyiz.”

Yıldırım: "İzmir ve Gaziantep iki kilit şehir"

İzmir ve Gaziantep’in 100 yıl önce milli mücadelenin, bugün ise ekonomik mücadelenin iki kilit şehri olduğuna dikkat çeken Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, “Bugün İzmir Ticaret Odamız ile yapacağımız iş birliği protokolü dilerim birlikte yapacağımız güzel işlerin ilk imzası olur. Bu protokolün Gaziantep-İzmir arasında ticari ve kültürel işbirliklerine, sorun ve ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmamıza, İki odanın güçlü yanlarını birleştirmesine, birbirlerini tecrübeleri ile beslemelerine vesile olacağına inanıyoruz" dedi.

Gaziantep’in coğrafi konumu, üretim gücü, girişimcilik kültürü, tarihi, kültürü ve lezzetleri ile tüm dünyada ün salmış özel bir şehir olduğuna dikkat çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaziantep Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en dinamik yerel ekonomilerinden biri. 2020 yılında 99 milyar 273 milyon 776 bin TL GSYH ile yüzde 12,3 büyüdük. Türkiye büyümesine Ankara’dan sonra en fazla katkı sağlayan 2’nci il olduk. İhracat odaklı bir büyüme modelini benimseyen Türkiye ekonomisine bir ihracat kenti olarak büyük destek sunuyoruz. 2021 yılında Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5.ili olduk.”

Anlamlı hediye

Yıldırım, “İzmir’i, Gaziantep’i ve Atatürk’ü birbirine bağlayan sancak ile ilgili bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün her cephede yanında taşıdığı bilinen, ipekten yapılmış sancağın 2 yıl önce bir müzayedede satışa çıktığını öğrendik. Bu sancak, İzmir’in kurtuluşundan sonra Atatürk tarafından eşi Latife Hanım’a hediye edilmiş. Gazi şehrimiz için çok büyük anlamı olan bu paha biçilemez sancağı aldık ve Panaroma Müzesinde sergilenmek üzere hibe ettik; yani bizler, İzmirliler ve Antepliler Atatürk’ün hemşehrileriyiz” dedi.

Toplantının ardından İzmir Ticaret Odası ile Gaziantep Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı. Başkan Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan ipek sancağın bir replikasını Başkan Özgener’e takdim etti.

İZTO Başkanı Özgener ve GTO Başkanı Yıldırım, çalışmaların başlatılması ve iki odanın ortak projelerinin hayata geçirilmesi ile ilgili düzenli toplantılar yapılması ve bir sonraki buluşmanın İzmir’de olması hususunda ortak karar aldı.

3 önemli ziyaret

İzmir Ticaret Odası heyeti Gaziantep ziyareti çerçevesinde; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’yi ziyaret etti. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Yönetim Kurulu Üyeleri, oda çalışmaları hakkında kent protokolünü bilgilendirdi, İzmir’de devam eden projeleri anlattı.

Gül: "İzmir’den liman desteği alabiliriz"

Her ilin birbirinden öğreneceği çok şey olduğunu belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, “Her il güzel çalışmalar yapıyor. Bu yüzden kentler arasındaki ilişkilerin daha da sıcaklaşması lazım. Gaziantep ve İzmir’in özellikle dış ticaret konusunda birbirine katkı sunabileceğine inanıyorum. Gaziantep, limanı olmadığı için pek çok şeyi ithal ediyor. İzmir’den bu anlamda destek alabiliriz. İki şehri kucaklaştıralım” dedi.

İzmirli heyeti ağırlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, “İzmir benim için çok özel bir kent. Bakanlığım döneminde İzmir’de çok güzel çalışmalar yaptık. Kentimizde sanayide yüksek teknolojiye geçme hedefi ile uluslararası destekli proje çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. Elimizde bir yol haritamız var. Valimiz, odalarımız ve belediyemizle ortak çalışma kültürü içerisinde çalışıyoruz. Gaziantep her alanda yoktan var eden çalışkan bir kent. Yeşil dönüşümü çok önemsiyoruz. Odalarımız buna öncülük etmeli. İzmir ile her türlü iş birliğine hazırız” diye konuştu.

Ünverdi: "İş birliğine hazırız"

İzmirli heyete kentte devam eden projeler ile ilgili bilgi veren Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise “Bizim en büyük amacımız memleketimize hizmet etmek. 11 tane organize sanayi bölgemiz var. Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesine sahibiz. Dünyadaki 9 rekabetçi şehirden biriyiz. Pandemi döneminde “Dünyayı doyuran şehir” diye anıldık. Yeşil dönüşüm konusunda diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halindeyiz. İzmir ile de ortak çalışmalar yürütmeye hazırız” dedi.

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