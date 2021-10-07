İzmir ilçelerine 240 milyon liralık ulaşım yatırımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin birçok ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yıkılan dere üzerlerindeki taşıt ve yaya köprülerini yenilemek için dev bir yatırım atağı başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaklaşık 240 milyon liraya mal olacak çalışmalar kapsamında 70’e yakın noktada yeni taşıt ve yaya köprüsü yapacaklarını bildirdi. Çapları taşkın riskini azaltacak şekilde inşa edilecek yeni taşıt ve yaya köprüleri vatandaşların güvenli ve rahat ulaşımını sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizinin de etkisiyle yaşanabilecek su taşkınlarına karşı kenti hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Pek çok ilçede alt yapı yatırımlarına hız veren Büyükşehir, dere üzerlerinde yıkılan veya kullanılmaz hale gelen taşıt ve yaya köprülerini de yenilemek için harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2 Şubat’ta İzmir’de yaşanan sel felaketinde yağışların etkili olduğu ilçelerde görülen sıkıntılara değinerek, “Sel felaketinde bazı dereler taşmış, bu derelerimizin üzerinde bulunan köprü ve menfezler hasar görmüş, ulaşım aksamıştı. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek gerekli çalışmaları yapmıştı. Yaşadığımız bu afetin ardından Fen İşleri ile Ulaşım Dairesi başkanlıklarımız yoğun yağışlarda derelerde yaşanabilecek taşkınların önüne geçmek için ulaşım yollarında, derelerde ve köprülerde tespitler yaptı. Yaklaşık 240 milyon liralık yatırımla 70’e yakın noktada yeni taşıt ve yaya köprüsü yatırımını başlattık. Çaplarını büyüttüğümüz menfezler sayesinde derelerin akışı rahatlayacak, hem taşkınları önleyeceğiz hem de yurttaşlarımızın güvenli ve rahat ulaşımını sağlayacağız" dedi.

İlk etapta 31 menfez, 4 yaya köprüsü yapılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yılın sonuna kadar ilk etapta başta sel felaketinin etkilediği Menderes, Foça, Kiraz olmak üzere ihtiyaç duyulan noktalarda 31 menfez araç köprüsü ve 4 adet yaya köprüsü yapacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Menderes ilçesinde Dereköy, Kuyucak, Çatalca, Görece ve Barbaros mahallelerinde menfez araç köprüsü yapımına başladı. Çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Ayrıca Menemen Hasanlar Taşıt Köprüsü, Bergama Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan Ilıca Deresi ile Dikili Bademli Mahallesi’ndeki dere üzerlerinde karayolu köprüsü inşaatı sürüyor. Seferihisar’da Karakoç, Kocaçay ve Ulamış dereleri üzerinde de 4 adet karayolu köprüsünün yapımına başlanacak.

27 taşıt köprüsünün yapımı için de çalışmalar başladı

Menfez yapılamayacak genişlikte olan derelerde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni taşıt köprüleri yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 27 noktada dere üzeri karayolu köprüsü yapmak için proje çalışmalarına başladı. Bu yılın sonunda proje çalışmalarının tamamlanarak taşıt köprüsü imalatlarına başlanması hedefleniyor. Karayolu köprüleri derelerin 100 ve 500 yıllık debilerine göre hesaplanarak projelendiriliyor.

Ekipler dört koldan çalışıyor

Menderes’te Kuyucak, Dereköy, Çatalca, Görece ve Barbaros mahallelerinde dere üzerlerinde 6 noktada devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, yılbaşına kadar 31 menfezi ve 4 yaya köprüsünü yenilemiş olacaklarını söyledi. Bergama, Dikili ve Menemen’de taşıt ve karayolu köprüsü yapımına başladıklarını ilk etapta 60 milyon liralık bir yatırımın söz konusu olduğunu kaydeden Yılmaz, “Köprü ve menfez çalışmalarımız 2022 yılında da devam edecek. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak, bundan sonra yaşanacak sel felaketlerini önlemek için ciddi bir yatırım yapıyoruz” dedi.