İzmir ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir’in ilçelerinde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

İzmir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sürüyor. İzmir’in çeşitli ilçelerinde düzenlenen törenlerle bayram kutlamaları yapıldı.

Buca’da Norm Ender ile 19 Mayıs

Buca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir konser düzenleyerek gençleri, rap müziğin popüler ismi Norm Ender ile buluşturdu. Coşku dolu anların yaşandığı konserde binlerce genç şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Yenigün Mahallesi’nde Buca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konserde alanı dolduran gençler, ışık gösterileri eşliğinde DJ performansı ile Milli Mücadele’yi marşlarla selamladı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte gençlere seslenen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 19 Mayıs’ın işgale ve emparyalizme karşı destan yazılan bir gün olduğuna işaret ederek “Bu destanı yeniden yaşadığımız, yaşattığımız günde Atatürk’ün bu bayramı hediye ettiği gençlerle bu güzel konserde buluşmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Tarihimizin en önemli dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919, bağımsızlığı karakteri yapmış bir milletin küllerinden yeniden doğmasının öyküsüdür” diye konuştu.

Bayraklı’da 19 Mayıs coşkusu

Ulusal egemenliğimizin temelinin atıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bayraklı’da da coşku ile kutlandı. Bayraklı’nın 19 Mayıs kutlama programı, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Törene katılan resmi kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin yöneticileri “Benim doğum günüm 19 Mayıs 1919’dur” diyen Ulu Önder Atatürk’ün huzuruna çıktı. Kutlama programı, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ile sürdü. Bayraklı Belediyesi tarafından Bayraklı sahilinde düzenlenen Pandami Music konseri ile bayram coşkusu ikiye katlandı. Alanı dolduran yüzlerce genç, 19 Mayıs’ı ve bağımsızlığı kutladı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da, Samsun’da yaktığı bağımsızlık ateşi 103 yıldır sönmedi, sonsuza kadar sönmeyecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Menemen’de 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Menemen’de de coşku ile kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen kutlama programına Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Ahmet Fatih Oğuz, Menemen Belediye Başkan Vekili Serkan İnceoğlu, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ankara programı nedeniyle törene katılamadı. Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Menemen İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Mehmet Yüzücü’nün günün anlam ve önemini anlatan konuşmasıyla devam etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun kutlama mesajının okunmasının ardından sahne gençlerin oldu. Ortaokul öğrencilerinin Atatürk ile ilgili şiirlerin okunduğu törende, gençlerin halk oyunları, taekwando ve bayrak grubu gösterileri, ilgiyle izlendi. Tören, protokolün "Gençlik Haftası" temalı resim sergisini gezmesinin ardından sona erdi.

Bergama, konsere hazırlanıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile kurtuluş fitilinin ateşlendiği gün olan ve gazinin gençliğe bayram olarak armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bergama’da törenlerle kutlandı. Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenlere Cumhuriyet Meydanı’nda devam edildi. Kutlama törenlerine Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Kürşat Güler, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemi ile gençlik adına yapılan konuşmaların ardından, şiir ve kompozisyon okumaları, oratoryo gösterisi, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Taekwondo, boks ve cimnastik gösterilerinin ardından tören, ödüllerin verilmesi ile son buldu. Bayram dolayısıyla bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 19 Mayıs Bayramı’nın sahibi gençleri kutladı. Başkan Koştu, “Gençlerimiz, geleceğimizin ve ülkemizin asıl sahipleridir. Bizler de geleceğimizi düşünürken, hizmetlerimizi üretirken önceliğimize hep gençlerimizi alıyoruz. İşte bu yüzdendir ki; sosyal yaşam alanlarının yok denecek kadar az olduğu ilçemizde vizyon projelerimizin başında Millet Bahçesi, Zeytinpark ve Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah projesi geliyor. İnşallah gençlerimizle birlikte kadim şehrimiz Bergama’yı adına büyüklüğüne yakışır şekilde inşa edeceğiz” dedi. Düzenlenen resmi törenin ardından, Cumhuriyet Meydanı, akşam saat 21.00’de düzenlenecek olan ve sanatçı Fırat Tanır’ın sahne alacağı gençlik konseri için hazırlanmaya başladı. Başkan Koştu, "Belediye olarak gençlerimize armağan ettiğimiz konserimize, 7’den 70’e tüm hemşehrilerimi bekliyorum. Birlikte bu günü unutulmaz kılalım" sözlerine yer verdi.