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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Din Öğretimi Çalıştayı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Din Öğretimi Çalıştayı’nda konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, "Tam donanımlı gençler yetiştirmek istiyoruz" dedi.

İZMİR 12.12.2021, 15:12
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Din Öğretimi Çalıştayı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Din Öğretimi Çalıştayı’nda konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, "Tam donanımlı gençler yetiştirmek istiyoruz" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Din Öğretimi Çalıştayı’, Karabağlar İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştay, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla başladı. Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmek ilkesinden yola çıkılarak planlanan çalıştayda, nitelikli eğitimde kaliteli işbirliği sağlamak amaçlanıyor.

"Tam donanımlı gençler yetiştirmek istiyoruz"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İzmir’de güçlü bir eğitim kadrosu bulunduğunu belirterek “Milli manevi, insani, ahlaki değerlerle zamanın ve mekanın ruhunu okuyarak onları dünya milletleri arasında aklıyla, vicdanıyla, vizyonuyla, misyonuyla, çağdaş bilimsel değerleri ile aklıyla vicdanını bütünleştirmiş, birleştirmiş, tam donanımlı gençler yetiştirmek istiyoruz. İnsanın en hayırlısı insana en faydalı olandır” dedi. Yentür, çalıştay sonunda alınacak kararların büyük bir titizlikle uygulanacağını belirtti. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, saygın bir ortamda önemli bir çalıştayın gerçekleştirildiği ortamda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve çalıştay masalarında ele alınan konuların önemine değindi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, çalıştayın önemini vurgulayarak son zamanlarda din alanında çok güzel çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların gençlerin eğitimi üzerine olumlu katkılarının olacağını söyledi.

3 oturum düzenlendi

3 oturum şeklinde düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda problem ve sorun alanlarının tespiti konusunda grup çalışmaları yapıldı. Çalıştayda, 6 masa başlığında yer alan alt alanlara çözüm olabilecek ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü düzeyinde uygulama yeri bulabilecek strateji ve projelerin oluşturulması hedeflendi. Katılımcılar, ‘Akademik Başarı’, ‘Değerler Eğitimi, Sanat, Spor, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler’, ‘Rehberlik / Kariyer ve Yönlendirme’, ‘Öğretmen ve İdareci Yeterlilikleri’, ‘Proje / Sosyal Sorumluluklar Faaliyetleri’, ‘Okul İkliminin ve Fiziki Alt Yapının İyileştirilmesi’ konularında grup çalışmaları gerçekleştirdi. Çalıştayın ikinci oturumunda katılımcılar çözüm önerileri ve projelerin belirlenmesi için görüş alış verişinde bulundu. Çalıştay, grup çalışmalarının sunumu ve değerlendirmesi ile sona erdi.

"Kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Çalıştayın kapanış töreninde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, çalıştaya katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederek çalıştayda alınan kararların titizlikle uygulanacağını, kısa süre içinde değerlendirme toplantısı yapılacağını söyledi. “Hepimizin hayatında iz bırakan öğretmenler olmuştur” diyen Yentür, hayata yön veren, değişen, gelişen ve dönüştüren bireylerin yetişmesinde adanmış öğretmenlerin ve çok yönlü eğitim yöneticilerinin önemine dikkat çekti. Değişen dünyayı okuyabilen eğitim kadrosunun gerekliliğine vurgu yapan Yentür, “İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimin her alanında emin adımlarla ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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