“İzmir Gençlere Kucak Açıyor” projesinde öğrencilere barınmada üç seçenek sunulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınma sorunu yaşayan kentteki üniversite öğrencileri için harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Bornova ve Buca’da iki yurdun kiralandığını duyurmasının ardından “İzmir Gençlere

Kucak Açıyor” adıyla üç ayrı seçenekten oluşan bir çalışma başlatıldı. Karşıyaka Örnekköy’de bulunan misafirhane de kız öğrencilerin kullanımına ayrılırken, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yurt ihtiyaçlarını daha ucuza karşılayabilmeleri için özel yurt sahipleriyle görüşmelerde ise belirli bir aşamaya gelindi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yükselen fiyatlar nedeniyle barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine yönelik bir çalışma başlattı. Başkan Tunç Soyer, parklarda konaklamak zorunda kalan öğrencilerin durumlarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Kira artışları nedeniyle öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Gençlerimiz için Buca ve Bornova’da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini sokakta sahipsiz bırakmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’in talimatı doğrultusunda belediyenin ilgili birimleri harekete geçti. “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” adıyla büyükşehir tarafından yürütülecek proje, üç başlık altında öğrencilerin barınma sorunlarına çözüm üretmeyi hedefliyor. Belediyenin web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek öğrenciler, “Yurt”, “Dayanışma” veya “Gönüllü Aileye Katılım” seçenekleri arasından tercih yapabilecek. Öğrenciler öncelik sıralamasını kendileri belirleyecek. Buna göre yurttan faydalanma hakkını kazanan öğrenciler, barınma ihtiyaçlarının yanı sıra sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil 600 TL ödeyecek. Kriz belediyeciliği kapsamındaki dayanışma modelini tercih edecek öğrenciler ise ekonomik durumu uygun vatandaşların yardımlarına İzmir Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu havuzdan ulaşabilecek. Aileye katılım uygulamasıyla ise yine İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler ile onlara kapılarını açmak isteyen vatandaşlar arasında köprü görevi üstlenecek.

Öte yandan, Bornova’da kiralanan kız öğrenci yurduna ve Buca’daki erkek öğrenci yurduna öğrencilerin yerleştirilecek olmasının yanı sıra Karşıyaka Örnekköy’de bulunan misafirhane de kız öğrencilerin kullanımına ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tüm bu çalışmalara ek olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin yurt ihtiyaçlarını daha ucuza karşılayabilmeleri için özel yurt sahipleriyle yapılan görüşmeler de belirli bir noktaya geldi.

Öğrencilerin mağduriyetlerinin en aza indirilmesi ve giderilmesi amacıyla kontenjan arttırılması için adımlar atıldı. Başvuru şartları ve takviminin ise 24 Eylül Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinden (www.izmir.bel.tr) yayımlanacağı bildirildi.