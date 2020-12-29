banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Enflasyonda düşüş ikinci yarıda
Enflasyonda düşüş ikinci yarıda
10 kişilik Dünya Sağlık Örgütü ekibi Vuhan'a gidiyor!
10 kişilik Dünya Sağlık Örgütü ekibi Vuhan'a gidiyor!
Türk-İş: Açlık sınırı 2.589,94 TL
Türk-İş: Açlık sınırı 2.589,94 TL
İYİ Parti'li belediye asgari ücreti 3 bin 750 TL yaptı
İYİ Parti'li belediye asgari ücreti 3 bin 750 TL yaptı

İzmir Ekonomili Hande Arı, Türkiye’nin ilk 10’unda

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) mezunları, kariyer yolcuklarındaki başarılarıyla Türkiye’yi gururlandırıyor. İEÜ İşletme Bölümü ve Lojistik Yönetimi Bölümü’nden çift anadal yaparak mezun olan Hande Arı, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği İstanbul Şubesi (JCI-Junior Chamber International) tarafından Türkiye’nin 10 başarılı gencinden biri olarak gösterildi. ‘Kişisel başarı’ alanında ödüle layık görülen Arı, geçtiğimiz yıl da Norveç’te denizcilik sektöründe uluslararası başarı gösteren 40 yaş altı kadın profesyonellerin seçildiği “İzlenecek 10 başarılı kadın” listesinde yer almıştı.

İZMİR 29.12.2020, 10:56
3
İzmir Ekonomili Hande Arı, Türkiye’nin ilk 10’unda

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) mezunları, kariyer yolcuklarındaki başarılarıyla Türkiye’yi gururlandırıyor. İEÜ İşletme Bölümü ve Lojistik Yönetimi Bölümü’nden çift anadal yaparak mezun olan Hande Arı, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği İstanbul Şubesi (JCI-Junior Chamber International) tarafından Türkiye’nin 10 başarılı gencinden biri olarak gösterildi. ‘Kişisel başarı’ alanında ödüle layık görülen Arı, geçtiğimiz yıl da Norveç’te denizcilik sektöründe uluslararası başarı gösteren 40 yaş altı kadın profesyonellerin seçildiği “İzlenecek 10 başarılı kadın” listesinde yer almıştı.

Toplumsal gelişime katkıda bulunulması ve başarılı gençlerin çalışmalarının görünür kılınması amacıyla 1997 yılından bu yana gerçekleştirilen “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci Yarışması Ödül Töreni”, bu yıl sanal ortamda gerçekleştirildi. Oslo’dan törene katılarak ödülünü alan Arı, 2006 yılında girdiği üniversite sınavında da Türkiye derecesi alarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde tam burslu eğitim almıştı.

Dünyaya açılan eğitim serüveni

İEÜ İşletme Bölümü’ndeki lisans eğitiminin yanı sıra Lojistik Yönetimi Bölümü’nde de çift anadal yaparak iki diplomayla mezun olan Arı, “Küçüklüğümden beri yabancı dil ve kültürleri öğrenmeyi, dünyayı keşfetmeyi istemiştim. Eğitimim boyunca bu tutkumu iş deneyimine dönüştürmeyi hedeflemiştim. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde eğitim aldığım dönemde Portekizceyi ikinci yabancı dil olarak öğrendim. Çift anadal programı sayesinde Lojistik Yönetimi Bölümü’nde de eğitim aldım. Erasmus programıyla Portekiz’de yarım dönem eğitim aldım ve İspanya’da staj yaptım. Yüksek lisans eğitimimin ardından dünyanın en büyük Ro-Ro filosuna sahip bir şirketin Çin Şangay’daki ofisinde çalıştım. Çalışmamın sonucunda terfi alarak Norveç’e global ticari yönetici olarak atandım. Şu anda da ticari yönetici olarak dünyanın en büyük denizcilik tedarikçilerinden Seven Seas şirketinde görev yapıyorum” dedi.

Türk gençleri cesaretlerini yitirmemeli

Bugün kullanılan 10 üründen 9’unun gemi taşımacılığı sayesinde evlerimize ulaştığını, bunun denizcilik sektörünün ne kadar uluslararası olduğunu gösterdiğini aktaran Arı,

iş yaşamına girmeden önce denizcilik sektörünün bir parçası olmak istediğini belirlediğini kaydetti. Kariyer yolculuğuna Avrupa deneyimi yaşayarak başladığını anlatan Arı, şunları söyledi: “Sonrasında Uzakdoğu’yu keşfetmek istedim. 5 yıl içinde hem eğitim hem iş hayatına atıldıktan sonra Oslo’da kariyerime, global ticari müdür olarak devam ediyorum. Türkiye’den Avrupa’ya, Avrupa’dan Çin’e, Çin’den Norveç’e uzanan yolculuğum gençlerimize örnek teşkil eder. Türkiye’den Norveç’e uzanan yolculuğum, oldukça zorlu yollardan geçmemi gerektirdi. Yaklaşık 100 başvuru yaptığım ve hiç geri dönüş almadığım zamanlar oldu. Bu sebeple genç arkadaşlarımıza, her zaman yürüyecekleri yolda mücadele etmeleri gerektiğini ve hiçbir şeyin kolay olmadığını söylemek isterim. Doğru adımları atarlarsa hedeflerine ulaşacaklardır. Bunun dışında uluslararası platformda, çok az iş kadınının bulunduğu denizcilik sektöründe çalışıyorum. Türkiye’nin verdiği güçlü eğitim ve güçlü kültürel yetilerle, eminim ki daha fazla Türk gencimiz denizcilik sektöründe yer alabilir. Umuyorum ki hikayem, birçok gencimizi cesaretlendirir ve bu sektörde çalışmalarına güç verir.”
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Antalyaspor 14 17
15. Sivasspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12