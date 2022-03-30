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İzmir Ekonomi’den öğrencilere kariyer fırsatı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin eğitim, staj yeri ve iş bulma olanaklarını geliştirmek amacıyla 3 firmayla iş birliği protokolü imzaladı.

İZMİR 30.03.2022, 10:02
İzmir Ekonomi’den öğrencilere kariyer fırsatı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin eğitim, staj yeri ve iş bulma olanaklarını geliştirmek amacıyla 3 firmayla iş birliği protokolü imzaladı.

Farklı sektörlerden markalarla yapılan iş birlikleri sayesinde yaklaşık 300 öğrenci, derslerde edindiği teorik bilgileri sahada uygulama imkanı bulacak. Sektörlerinin deneyimli isimleriyle tanışarak çevre edinecek İEÜ’lü gençler, kendilerini farklı alanlarda geliştirecek. İEÜ’lü gençlere, staj konusunda da öncelik sağlanacak.

Henüz mezun olmadan iş dünyasıyla yakından ilişki kurarak yetenek ve bilgilerini gösterme fırsatı yakalayacak gençler, kariyer hedeflerinin temelini de yaşıtlarından önce atacak. Yazılım, turizm ve mobilya firmasının üst düzey yöneticileri, derslere konuk olacak ve üniversitede düzenlenecek söyleşi, panel gibi etkinliklere katılacak.

Üniversite-şehir bütünleşmesini etkili ve doğru şekilde uygulayarak öğrencilerinin önünü açtıklarını söyleyen İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Üniversitemizde okuyan her öğrencimize güveniyor, onların geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak adımlar atıyoruz. Üniversitelerin hedefleri olmalı, üniversiteler farklı sektörlerden firmalar ile iş birliği geliştirmeli. Üniversiteler, öğrencilerinin kampüs dışında da önde olmalarını sağlayacak, onlara yeni fırsat kapıları açacak birliktelikler sağlamalı. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak vizyonumuz tam da bunu kapsıyor. Meslek yüksekokulumuzun gerçekleştirdiği iş birlikleri, üniversitemizin gücüne güç katan, vizyonumuz ve gelecek planlamalarımızla tam örtüşen adımlar oldu. Öğrencilerimizin, iş birliklerini en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum” dedi.

“Yeni başarıların temelini atacak”

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, yeni iş birliklerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade ederek, “Ülkemizce tanınan, kendi sektörlerinde birçok ilki hayata geçirmiş, çok değerli 3 marka ile iş birliği yaparak öğrencilerimize sunduğumuz imkanları geliştirdik. Bugüne kadar yaptığımız her iş birliği, gençlerimizin hayatına dokundu. Daha okurken iş bulan, stajyer olarak gittiği firmada kendine yer edinen, burada sağladığı bağlantılarla kendilerine bambaşka yol çizen öğrencilerimiz oldu. İnanıyorum ki, imzaladığımız 3 protokol, yeni başarıların da temelini atacak. Gençlerimiz, iş dünyasının talep ettiği nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayan bireyler olacak” ifadelerini kullandı.

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