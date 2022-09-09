İzmir Ekonomi’den ‘Çin’in devine’ transfer

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunu Arda Sarıtaş, 4 yıl içinde kariyer basamaklarını hızla çıkarak İzmir’in önemli projelerinde çalıştı, son olarak Çin’in dünyaca ünlü Huawei firmasında üst düzey göreve seçildi.

Göztepe Stadı ve Narlıdere metrosu gibi iki büyük projede iş güvenliği danışmanı olarak görev alan Sarıtaş, iş sağlığı ve güvenliği alanında Huawei markasının Ege Bölge Sorumlusu oldu. Babasının yönlendirmesiyle bu bölümü okuduğunu, mezun olduktan sonra da doğru bir karar verdiğini anladığını söyleyen Sarıtaş, “Şu anda 400’ü aşkın kişinin iş hayatındaki güvenliğini etkileyen, sorumluluğu yüksek bir alanda görev alıyorum. Konsantre ve kontrollü bir şekilde, en ufak ihmale göz yummadan hareket etmek durumundayım. İşimi seviyorum, insanların güvenliğini sağlamak beni mutlu ediyor” dedi.

İEÜ Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’ndan 2018 yılında mezun olan Arda Sarıtaş (26), ofis ve depo denetiminden, birlikte çalıştıkları firmaların iş güvenliği alanındaki koordinasyonuna kadar pek çok yerde görev aldığını söyledi.

Benim için fırsat oldu

Olası bir iş kazasının önüne geçmek için titizlikle çalıştıklarını, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini de kendisinin üstendiğini ifade eden Sarıtaş, “Çalıştığım firma, sadece akıllı cihaz ya da telefon değil, güneş enerji sistemi ve baz istasyonu gibi farklı alanlarda da faaliyet gösteriyor. Bunlar çok önemli, iş güvenliği alanında da bir o kadar dikkat edilmesi gereken alanlar. Üniversiteden mezun olalı 4 yıl oldu. Bu çok uzun bir süre değil ve ben bu süre içerisinde hep çalışmaya, kendimi geliştirmeye, yenilikleri takip etmeye odaklandım. Büyük projelerde görev almak, benim için fırsat oldu. Dört yılda gelinebilecek en iyi noktalardan birine geldiğimi düşünüyorum” dedi.

Hep en iyisini yapmaya odaklanıyorum

İEÜ’lü Sarıtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk etapta iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim almak gibi bir düşüncem yoktu. Ancak babam, bu alanın gelişime her daim açık olduğunu, bu bölümü seçmem gerektiğine ilişkin beni yönlendirdi. Düşündüm ve babama güvenerek kariyer hedefimi bu alanda ilerletmeye karar verdim. Eğitim sürecim çok iyi geçti, üniversitemin sağladığı imkanlar sayesinde sektörden çok sayıda kişi ile tanıştım. Mezun olduktan sonra da üniversiteye gelerek bazı etkinliklerde öğrencilerle bir araya geldim, onlara deneyimlerimi aktardım. Eğer bir işi severek ve önemseyerek, en iyisini ortaya koymak için yapıyorsanız, başarı size giderek yaklaşıyor. Ben de bu düşünceyle hareket ettim ve hedeflediğim noktaya ulaştım. Yetişmemde büyük emekleri olan, beni destekleyen tüm akademisyenlerime, üniversiteme teşekkür ediyorum.”