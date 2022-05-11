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İzmir Ekonomi’de 72 yıllık tarihi filme özel gösterim

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerine farklı kültürleri tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek, Meksika’nın dünyaca ünlü ‘Los Olvidados’ adlı filminin gösterimine ev sahipliği yaptı. Meksika’daki yoksul gençlerin yaşamını konu alan, yönetmenliğini usta isim Luis Bunuel’in üstlendiği 1950 yapımı filmin gösterimine, İEÜ’lü gençlerin yanı sıra akademisyenler de yoğun ilgi gösterdi.

İZMİR 11.05.2022, 11:22 11.05.2022, 11:27
İzmir Ekonomi’de 72 yıllık tarihi filme özel gösterim

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fransız Kültür Merkezi ve Meksika Büyükelçiliğinin iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, film gösteriminin ardından kokteyl ile devam etti. Programa; İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Meksika Büyükelçiliği Ticaret ve Kültür Ataşesi Mario Chaparro Altamirano, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, Fransız Kültür Merkezi temsilcileri ve davetliler katıldı. Film gösterimi etkinliğinin sunuculuğunu ise İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde eğitim gören Erkan Akdemir, İspanyolca olarak gerçekleştirdi.

Meksika Büyükelçiliği Ticaret ve Kültür Ataşesi Mario Chaparro Altamirano, sinema tarihinin en etkili yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Luis Bunuel’in adına yapılan programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. İzmir’de, üniversiteli gençlerle birlikte örnek bir buluşmaya imza attıklarını ifade eden Chaparro, “Meksika ile Türkiye arasındaki kültürel atmosferi daha da yakınlaştırmak için çalışıyoruz. Film gösterimi de mevcut projelerden biriydi. Burada olmaktan çok mutluyum. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Fransız Kültür Merkezi ile birlikte çok uyumlu, güzel bir çalışma ortamı sağladık. Önümüzdeki dönemde de İzmir’in merkezde olduğu yeni projeler üretmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda fikir alışverişini sürdürüyoruz” dedi.

İEÜ İkinci Yabancı Diller İrtibat Sorumlusu, İspanyolca Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Şenbağcı, iki toplum arasındaki kültürel iletişimin artması ve öğrencilerin kişisel donanımlarını geliştirmesi açısından etkinliğin önem taşıdığını belirterek, “Üniversitemizde, İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İspanyolca da oldukça tercih ediliyor. Bizim amacımız, gençlerimize iyi derecede yabancı dil eğitimi verirken, onların kültürel birikimini de artırmak. Hangi yabancı dili tercih etmişlerse, o dilin konuşulduğu coğrafyaya ait temel değerler hakkında da bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Film gösterimimiz de, bu yönde attığımız adımlara güzel bir örnek oldu. Etkinliğin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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