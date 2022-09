İzmir Ekonomi Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) yüksek lisans ve doktora eğitimini başarıyla tamamlayan 145 öğrenci, coşkulu bir mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı. Keplerini havaya fırlatarak mutluluklarını doyasıya yaşayan öğrenciler, kariyer yapmak istedikleri alanlarda uzmanlaşmış olarak mezun oldu. Törende konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “İnanıyorum ki sizler; geleceğin liderleri, ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilge insanlar olacaksınız” dedi.

140’ı yüksek lisans, 5’i de doktora olmak üzere toplam 145 öğrenci için hazırlanan program, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)’nin kampüsünde bulunan tören alanında gerçekleştirildi. Törene; İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, çok sayıda akademisyen ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. Uzun süredir hayalini kurdukları diplomalarına kavuşan öğrenciler, mutluluklarını yakınlarıyla ve akademisyenlerle paylaştı. Mezunlardan bazıları törene eşleri ve çocuklarıyla gelirken, renkli görüntüler oluştu.

Törende yaptığı konuşmada mezunlara yönelik mesajlar veren İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Katma değeri yüksek ürünler ve hizmetler üretmek için, girişimciliği öne çıkararak şekillendirdiğimiz eğitim anlayışımız doğrultusunda, sizler nitelikli bir eğitim aldınız. Üniversitemizdeki saygın, alanlarında çok başarılı isimlerden aldığınız bu nitelikli eğitim, sizlere büyük avantajlar sağlayacak. Hayatta bazı zorluklarla, çetin durumlarla karşılaşabilirsiniz; ama bu durum sizi korkutmasın; çünkü sizler, her durumun üstesinden gelecek, her zorlukla baş edecek bilgi birikimine sahipsiniz. Sizleri özgüveni yüksek, farklı bakış açılarıyla konulara çözümlemeler getirebilen, donanımlı kişiler olarak yetiştirdik; ancak üniversite hayatı bitti düşüncesine kapılıp diye araştırmaktan, sorgulamaktan, denemekten asla vazgeçmeyin. İnanıyorum ki sizler; daha güçlü ve daha gelişmiş Türkiye için geleceğin liderleri, ihtiyaç duyduğumuz bilim insanları olacaksınız. Başarılarınızla bizleri her daim gururlandıracaksınız” dedi.

İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu da, mezunlar için yeni bir sayfa açıldığını söyleyerek, “Bir zeytin ağacının yetişmesi meşakkatli ve uzun bir süreçtir; ayrıca, tohumundan hasada kadar hummalı bir bakım ister. Sabır gerektiren süreç sonrasında yetişen zeytin ağacı; sizin, çocuklarınızın ve torunlarınızın gurur duyabileceği bir ağaca dönüşür. Yaşam da böyle bir süreçtir. Koyduğunuz hedeflere ulaşırken sabrınızı kaybetmeyin. Attığınız adımlar ne kadar küçük olursa olsun, bir gün dev bir adım olacağına inanın. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Büyük kararlar vermek, kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.’ Sizlerden en büyük beklentimiz; sabırla, özenle, özveri ve cesaretle hem şahsınız hem de güzel ülkemiz için çalışmanız, üretmeniz, tasarlamanız, araştırmanız ve geliştirmenizdir” diye konuştu.