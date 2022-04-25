İzmir Ekonomi Üniversitesi ‘anaokulu’ açıyor

Çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin gelişimine destek olmak amacıyla birçok proje gerçekleştiren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 21’inci yılında ‘anaokulu’ açacak. Balçova’daki kampüsün karşısında bulunan eski İzmir Konağı’nda oluşturulacak anaokulu, eylül ayında faaliyete geçecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 21’inci yılında ‘anaokulu’ açmak için harekete geçti. Tam zamanlı bir psikolog ve alanında uzman 5 öğretmenin görev yapacağı anaokulu, İEÜ ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) mensuplarının çocuklarının yanı sıra İzmir genelinden katılıma da açık olacak. Profesyonel bir ekip tarafından yapılacak atölye çalışmalarına, eğitimlere ve etkinliklere katılacak çocuklar, hem fiziki hem sosyal yönden sağlıklı bir gelişim süreci geçirecek. Balçova’daki kampüsün karşısında bulunan eski İzmir Konağı’nda oluşturulacak anaokulu, eylül ayında faaliyete geçecek. 3-6 yaş arasındaki çocukların kabul edileceği anaokulunda, 4 sınıf olarak toplam 72 öğrenci eğitim görecek.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, anaokulu projesini çok önemsediklerini ve çalışmalara titizlikle devam ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Aşkar, “Üniversitemiz, kısa bir süre önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurdu. ‘Çocuk üniversitesi’ unvanını alan üniversitemiz, şimdiye dek çocuklarımız ve aileler için birçok projeyi hayata geçirdi. Geçtiğimiz hafta düzenlediğimiz ‘Çocuk Şenliği’, bunun en son ve güzel örneklerinden biriydi. Üniversite-toplum iş birliği doğrultusunda, üniversitemizin imkanlarını çocuklarımız için de kullanarak yeni etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceğiz. Çocuklarımız için attığımız adımlara, eylül ayında bir yenisini daha ekleyerek anaokulumuzu açacağız” diye konuştu.

Öğretmen alım süreci başladı

Anaokulu öğretmenliği için lisans mezunu, deneyimli isimleri tercih edeceklerini ve bu doğrultuda başvuruları kabul etmeye başladıklarını dile getiren Prof. Dr. Aşkar, ”Anaokulumuzdaki çocuklarımızın en iyi şartlarda, keyifli vakit geçirebilecekleri bir fiziki ortamda eğitim görmesini çok önemsiyoruz. Bunun için de kampüsümüzün tam karşısındaki eski İzmir Konağı’nda; çocuklarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde eğitim göreceği, sadece fiziki olarak değil eğitim kalitesiyle de güçlü bir anaokulu inşa edeceğiz. Üniversitemiz bünyesinde Çocuk Gelişimi Programımızın olması da bizim için avantaj. Anaokulumuza toplamda 5 öğretmen alacağız. Bunun için de başvurularımız başladı, öğretmenliği düşünenler bize ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Yasemin Özgün ise çocukların sağlıklı gelişimi açısından anaokulu çağında edinecekleri bilgi ve alışkanlıkların büyük önem taşıdığını söyledi.

Anaokulundaki eğitim içeriklerinin belirlenmesi konusunda uzman kişilerin görüşlerine başvurduklarını belirten Özgün, “3-6 yaş arası dönem; çocukların öğrenmeye çok istekli olduğu, çevrelerinde olup biteni merak ederek sorguladıkları ve kendilerini geliştirdiği bir süreci kapsıyor. Anaokulu olarak biz de çocuklarımıza, nitelikli eğitim içeriğinin yanı sıra zengin bir sosyal faaliyet alanı oluşturmak durumundayız. Atölyelerle çocuklarımızın özgüvenlerini geliştirecek; öğrenirken zevk aldıkları, okula severek geldikleri ortamı sağlamalıyız. Bu bilinçle hareket ederek planlarımızı yapıyor, üniversitemizdeki ilgili tüm birimlerin desteğiyle detaylıca çalışıyoruz. Anaokulumuzu çok önemsiyoruz” dedi.

Alanında uzman isimler

İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin müdürlüğünü, okul öncesi eğitim uzmanı Öğr. Gör. Ezgi Oral Bozkurtoğlu üstlendi. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı Öğr. Gör. Yasemin Özgün ise müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Uzman Psikolog-Aile Danışmanı Ayşe Özgener, İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu ve İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır da merkezin yönetim kurulunda yer alıyor.