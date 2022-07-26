İzmir Ekonomi projede zirveye çıktı

Geçtiğimiz yıl lisans programlarına göre Türkiye’nin en çok tercih edilen 4. vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), araştırma projelerinde de sınır tanımadı. Bu yılın Temmuz ayı itibariyle İEÜ’lü akademisyenlerin yürüttüğü kurumsal ve uygulamalı araştırma projesi sayısı 104’e ulaştı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 97.68’lik doluluk oranına ulaşarak lisans programlarına göre Türkiye’nin en çok tercih edilen 4. vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin akademisyenleri, bu yılın Temmuz ayı itibariyle yürüttükleri kurumsal ve uygulamalı araştırma projesi sayısını 104’e yükseltti.

Ulusal ve uluslararası düzeydeki projelerin toplam bütçesi 103 milyon lira olurken; mühendislik, yazılım, otomotiv, medikal ekipmanlar, endüstriyel tasarım, güzel sanatlar, tıp, işletme, mimarlık gibi farklı alanlarda yürütülen projelerin 49’unun üniversite-sanayi iş birliğiyle gerçekleşmesi dikkat çekti. Şimdiye dek üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar neticesinde 19 patent alındı; 9 faydalı model, 35 marka, 13 tasarım tescili ile 3 uluslararası, 6 ulusal patent ve 5 marka koruma başvurusu gerçekleşti.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Türkiye’de üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olarak oluşturdukları Kampüsİzmir’in olumlu yansımalarını gördüklerini vurguladı. Üniversitelerin, projelerin üretildiği ve araştırma faaliyetlerinin aralıksız desteklendiği bir yapıda olması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Aşkar, “Amacımız ülkemizin katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmesine katkıda bulunacak eğitim ve araştırmalar yapmak. Bu konuda üniversitemizin gücü, akademisyenlerimizin üretkenliğinden, çalışkanlığından, araştırmacılığından ve girişimciliğinden geliyor. Yeni çağın gereklerini idrak eden ve bu değişimi değişimi projelere, öğrenme metotlarına, ders konularına aktaran deneyimli bir eğitim kadrosuna sahip olduğumu için çok şanslıyız. 900’ü aşkın akademisyenimizle eşsiz bir ekip, güzel bir aileyiz. Bu birliktelik ve sinerji; inanıyorum ki önümüzdeki süreçte bize yeni başarıları da beraberinde getirecek” diye konuştu.

“Hibe ve fonlardan karşılandı”

Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eren ise “2018 yılında 43, geçtiğimiz yıl da 82 olan araştırma projesi sayımız şu anda 104’e ulaştı. Bunlar; Avrupa Birliği (AB), kalkınma ajansları ile yürütülen ortak çalışmalar, birimsel araştırma projeleri ve üniversite-sanayi iş birliğiyle gerçekleşen projelerden oluşuyor. Proje bütçeleri, ulusal ya da uluslararası hibeler, fonlar ve firmaların fonlaması suretiyle karşılandı. Ayrıca üniversitemiz, 1512 Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde, eğitim ve mentorluk destekleri ile 30 girişimciye de 600 bin TL’nin üzerinde hibe desteği kazandırdı. Tüm bu süreçlerin eksiksiz yürütülmesi, iş dünyasıyla iletişimin artırılması, girişimcilik, fikri mülkiyet konularında Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi’miz önemli görevler üstleniyor” dedi.

“Dört birimimiz mevcut”

İEÜ Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Onur Kanyılmaz da “Üniversitemizde planlanıp yürütülen tüm teknoloji transferi faaliyetleri, ofisimiz tarafından yönetiliyor. Kendi içimizde de ‘Ulusal ve Uluslararası Proje Fonlarından Yararlandırma ve Proje Yönetimi Birimi’, ‘Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi’, ‘Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileşme Birimi’ ile ‘Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi’ adı altında 4 birimimiz yer alıyor. İzmir Ticaret Odası ve İzmir Bilimpark iş birliğinde; fikirleri, yüksek katma değerli ürünlere ve hizmete dönüştürecek adımları atmak en büyük amacımız” diye konuştu.