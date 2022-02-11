banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Zeytinyağı kullananlarda kanser riski yüzde 31 daha az
Zeytinyağı kullananlarda kanser riski yüzde 31 daha az
Dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolar ve euro ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat 2022 Yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat 2022 Yurtta hava durumu...

İzmir Doğalgaz abonelerini dolandırıcılara karşı uyardı

İzmir Doğalgaz, artan şikayetler üzerine abonelerini dolandırıcılara karşı uyardı. Kapı çalınarak ya da telefonla çeşitli ad ya da hizmetler karşılığında para talep eden kişi ya da kişilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

İZMİR 11.02.2022, 10:22
İzmir Doğalgaz abonelerini dolandırıcılara karşı uyardı

İzmir Doğalgaz, artan şikayetler üzerine abonelerini dolandırıcılara karşı uyardı. Kapı çalınarak ya da telefonla çeşitli ad ya da hizmetler karşılığında para talep eden kişi ya da kişilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı gerçek veya tüzel kişiler tarafından firmamızın bilgisi dışında sayaç bağlantı borusunun (fleksi boru) değiştirilmesi, yenilenmesi, kontrol edilmesi, fatura ödemesi, icra takibi, ihbarname ve buna benzer gerekçelerle bilgi, belge ve para istendiği tespit edilmiştir. Bu tür işlemlerin İzmir Doğalgaz tarafından gerçekleştirilmesi durumunda daha çok ödeme yapılacağı veya gazın kesileceği gibi hiçbir dayanağı olmayan söylemlerle tüketicinin aldatılmaya çalışıldığı belirlenmiştir" denildi.

Saha ekipleri para tahsilatı yapmıyor

İzmir Doğalgaz çalışanlarının hiçbir şekilde sahada ücret tahsilatı yapmadığının vurgulandığı açıklamada, şirketin bilgisi dışında yetkisiz kişi ya da işyerleri tarafından yapılan işlemlerden doğabilecek zararlardan İzmir Doğalgaz’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağı belirtildi. Yetkisiz kişiler tarafından gazlı hatlara yapılacak müdahalenin can ve mal kaybına neden olabilecek sonuçlar doğurabileceği kaydedilen açıklamada, “Bu tür uygulamalar sadece İzmir Doğalgaz’ın mühendis ve teknisyenleri tarafından güvenli olarak yapılabilir. Bunun dışındaki müdahaleler tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, şirketimiz tarafından mevzuat kapsamında gerçekleştirilen sayaç değişimi gibi uygulamalarda abonelerimizden herhangi bir bedel talep edilmemektedir” denildi.

Mutlaka kimlik sorulmalı

Abonelerin bu tür durumlarda mutlaka kimlik sormaları, herhangi bir ad altında para ya da belge vermemeleri istendi. Yasal olmayan uygulamaların tespit edilmesi halinde gerekli hukuki işlemelerin yapılacağının belirtilerek, abonelerden şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine veya 0850 222 3335 no.lu Çağrı Merkezi’ne bilgi vermeleri istendi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11