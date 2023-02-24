İzmir derbisinde Karşıyaka ile Menemen FK kozlarını paylaşacak

İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka ve Menemen FK, yarın saat 13.00’de Menemen İlçe Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde liglere 1 aylık ara verilmişti. Bu süreci boş geçirmeyen Karşıyaka ve Menemen FK, yarın saat 13.00’de Menemen İlçe Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Öte yandan Kaf-Kaf, geçtiğimiz günlerde Efeler 09 FK ile oynamış ve müsabakayı 2-1 kazanmayı başarmıştı.