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İzmir derbisinde Karşıyaka ile Menemen FK kozlarını paylaşacak
İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka ve Menemen FK, yarın saat 13.00’de Menemen İlçe Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
İZMİR 24.02.2023, 14:14
İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka ve Menemen FK, yarın saat 13.00’de Menemen İlçe Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde liglere 1 aylık ara verilmişti. Bu süreci boş geçirmeyen Karşıyaka ve Menemen FK, yarın saat 13.00’de Menemen İlçe Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Öte yandan Kaf-Kaf, geçtiğimiz günlerde Efeler 09 FK ile oynamış ve müsabakayı 2-1 kazanmayı başarmıştı.