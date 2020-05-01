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İzmir'de hareketli dakikalar: 10 katlı bina boşaltıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan 10 katlı binadaki yangın korku dolu anlara neden olurken, alevlerin büyümesi üzerine bina boşaltıldı.

İzmir'de hareketli dakikalar: 10 katlı bina boşaltıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan 10 katlı binadaki yangın korku dolu anlara neden olurken, alevlerin büyümesi üzerine bina boşaltıldı.

01 Mayıs 2020 Cuma 19:51
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İzmir'de hareketli dakikalar: 10 katlı bina boşaltıldı

Edinilen bilgiye göre yangın, Evka 4 Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki bir binanın 10'uncu katında çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında çatıdaki alevler bir anda büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Anonslar yapıldı, bina boşaltıldı

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangının büyümesi üzerine 10 katlı binanın tahliyesi için harekete geçti. Polis ekipleri, anonslarla binada yaşayan vatandaşların dışarıya çıkmasını istedi. Vatandaşların tahliye edilmesinin ardından, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar da yangını korku dolu gözlerle izledi. İftar saati öncesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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