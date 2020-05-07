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İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı

İzmir'in Urla ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı

İzmir'in Urla ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

07 Mayıs 2020 Perşembe 10:29
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İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı

Olay, dün Urla ilçesinde bulunan Karantina Adası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme ilçesinden lüks bir cip kiralayan B.G (27), kiraladığı araçla adanın girişine gelerek yolun ortasında aracını park etti. Aracı park ettikten sonra bekleyen B.G, el frenini indirdikten sonra aracı çalışır halde ilerletip çevredekilerin şaşkın bakışları arasında denize attı. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından saniye saniye telefon kamerasıyla görüntülendi. Aracın denize düşmesinden sonra B.G., hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan, araç çekici yardımıyla denizden çıkarılırken ,emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Psikolojik sorunları varmış

Emniyet ekiplerinin başlattığı soruşturma kısa sürede sonuç verdi. Yapılan soruşturma sonrasında B.G.'nin psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. Balıkesir'de yaşadığı tespit edilen B.G., emniyet ekipleri tarafından ailesine teslim edilirken, araç sahibinin şikayetçi olmadığı bildirildi

Son Güncelleme: 07.05.2020 14:49
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