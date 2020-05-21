İzmir'de akıl almaz olay!

İzmir'de bugün akşam saat 17.00 sıralarında akıl almaz bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella' çalındı.

Soruşturma başlatıldı

İzmir Müftülüğünce yapılan açıklamada, yaşanılan olay doğrulanırken şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır.”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Çav Bella' açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca; bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce ‘Çav Bella'nın çalınması üzerine, söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, "dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce ‘Çav Bella'nın çalınması üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "20 Mayıs Çarşamba günü bazı internet sitelerinde, İzmir ilindeki farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca Bella Ciao'nun (Çav Bella) çalındığının haber konusu yapılması karşısında; söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.