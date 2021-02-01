İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi bu sabah peş peşe depremlerle sallandı.

AFAD'dan son dakika açıklamaları art arda gelirken merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan ilk deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Ardından medyana gelen depremler ise sırasıyla 2.9, 5.1, 4.8, 4.7 ve 4.2 büyüklüğünde oldu. Saat 11.35'te de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 11.35'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.