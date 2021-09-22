İzmir, Çocuk Sağlığı Kongresine ev sahipliği yapacak

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 23-25 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından çocuk doktorlarını İzmir’de bir araya getirecek.

İzmir Çocuk Sağlığı Derneği tarafından 23-25 Eylül tarihleri arasında 3. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi İzmir’de düzenlenecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Behzat Özkan’ın kongre başkanı olduğu etkinlik “Güçlü kemikler, sağlıklı çocuklar” temasıyla gerçekleşecek.

Bine yakın çocuk sağlığı ve hastalıkları hekiminin yer alacağı kongreye Polonya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya ve Almanya’dan da katılım sağlanırken, yurtiçinden konularında uzman 187 çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimi katılımcılarla güncel bilgileri paylaşacak.

Üç gün sürecek kongrenin ilk gününde ‘Çocukluk Çağı Nörolojik Aciller Kursu’, ‘Bağışıklamada Güncel Yaklaşımlar Kursu’ ve ‘Damar Erişimi Yönetimi Kursu’ düzenlenecek, bildiri oturumları yapılacak. İkinci gün ise kongre açılışı gerçekleşecek. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver İlhan, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, Kongre Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan açılış konuşmalarını yapacak. Açılış konuşmalarının ardından 60 ana konu üzerinden 21 farklı başlıkta 46 konuyla ilgili oturum gerçekleşecek. Üçüncü günde de konusunda uzman hekimler tarafından 21 farklı başlıkta 46 konuyla ilgili oturumun gerçekleşeceği kongre kapanış oturumunun ardından sona erecek.

Önemli konular masaya yatırılacak

İzmir’in önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını ifade eden Kongre Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan, “Bu sene üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz kongremizde konusunda uzman değerli doktorlarımızın katılımıyla güncel bilgileri paylaşma ve tartışma fırsatını yakalayacağız. ‘Güçlü kemikler, sağlıklı çocuklar’ temasıyla düzenlediğimiz kongremizi uluslararası boyutta gerçekleştireceğiz. Uluslararası alanda tanınmış hekimlerin katılımıyla zenginleşecek olan kongremizin bilimsel programında; çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimleri ve çocuk hemşirelerine yönelik toplam altı kurs ve pediatri alanında güncel gelişmeler, aşılar, beslenme, mekanik ventilasyon desteği gibi çocuk sağlığını ilgilendiren temel konular ele alınıp tartışılacak. Konferans ve paneller, bilimsel düzeyi yüksek çalışmaların paylaşılacağı sözel ve poster sunumları da kongremizde yer alacak. Kongremiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Üç gün boyunca güzel İzmir’imizde başarılı bir kongreye ev sahipliği yapacağız” dedi.