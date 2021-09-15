İzmir Büyükşehir’den kuraklığa karşı “yağmur bahçeleri”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kentler oluşturma vizyonu çerçevesinde iklim krizi ve kuraklığa karşı bir dizi önlem alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe’de Kahramandere ve Mustafa Kemal mahallelerinde hayata geçireceği ekolojik parklarda, Buca’da yapımı süren Portakal Vadisi’nde ve Uzundere Kentsel Dönüşüm alanında hem su taşkınlarını önleyecek hem de yağmur suyunun değerlendirilmesini sağlayacak yağmur bahçeleri kuracak.

Azalan su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kuraklıkla mücadele etmek için imar yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle bin metrekarenin üzerinde yeni yapılan binalarda yağmur suyu hasadını, 60 bin metrekarenin üzerindeki yapılarda ise yeşil çatı uygulamasını zorunlu kılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği park ve yaşam alanı projelerinde yağmur bahçelerine de büyük önem veriyor. Güzelbahçe Kahramandere ve Mustafa Kemal mahallelerinde hayata geçirilecek ekolojik parklarda, Buca’da yapımı süren Portakal Vadisi’nde ve Uzundere Kentsel Dönüşüm alanında hem su taşkınlarını önleyecek hem de yağmur suyunun değerlendirilmesini sağlayacak yağmur bahçeleri kuruluyor.

Portakal Vadisi’nde yağmur suları göletlerde kullanılacak

“Doğaya rağmen değil doğayla birlikte İzmir” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve doğayı kent yaşamının içine dahil etmek için seçim döneminde duyurduğu çevre projelerinden biri olan Portakal Vadisi’nde çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Buca Tınaztepe Mahallesi’ndeki 200 bin metrekarelik alan ekolojik kent parkına dönüşüyor. İzmir’in yeni doğal yaşam alanı koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, seyir terasları, kafeterya, piknik alanı, şarküteri, meydan, çim amfi, oyun alanları, terapi ve eğitim bahçeleri ile kentlilerin fiziksel ve ruhsal yaşam kalitesini artıracak. Doğayla bütünleşik sürdürülebilir bir kentsel çevre ve tasarım örneği olacak vadide, küresel iklim krizine yönelik önlemler göz önünde bulundurularak kentsel ısı adası etkisinin azaltılması da hedefleniyor. Proje kapsamında alanın su toplama havzası olma özelliği korunup iyileştirilecek. Güneş enerjisi kullanılarak tesisisin elektrik ihtiyacının yüzde 26’sı sağlanacak. Yağmur suyu toplanarak göletlerde ve kuru dere yatağında kullanılacak. Portakal Vadisi 26,6 milyon liralık yatırımla 2022 yılının Mayıs ayında hizmete açılacak.

Güzelbahçe’de ekolojik parklarda yağmur suyu hasadı yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe’ye de iki adet ekolojik park kazandırmaya hazırlanıyor. Projeye göre Kahramandere Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki dere kenarları Güzelbahçeliler’in yeşille buluşup dinlenebileceği, temiz havada yürüyüş ve spor yapacağı yaşam alanları haline getirilecek. 54 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek iki projede de kuraklığa dayanıklı az bakım isteyen bitki türleri, güneş enerjili aydınlatmalar, engelli, yaşlı ve çocuk dostu tasarım, mahalle ruhunu oluşturacak aktiviteler, doğayla uyumlu malzemeler, geçirimli yüzeyler ve yeşil alanlarla suyun doğadaki yolculuğuna devam edebilmesi için yağmur suyu toplama sistemi bulunacak. Derelerde geçirimli yüzey kullanılarak taşkın kontrolü sağlanacak. Kadifekale’den sonraki ilk kent bostanları da parklarda hayat bulacak.

Uzundere Kentsel Dönüşüm alanına yağmur bahçesi ve yağmur hendekleri

Kentin pek çok noktasında sağlıklı yapılaşma ve dönüşüm sağlamak için yüzde yüz uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkesiyle kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı’nda yağmur bahçesi ve yağmur hendeklerine yer verdi. Dere kenarında oluşturulacak alanda yağmur bahçeleri kurulacak. Kaldırım hattı boyunca yağmur hendekleri olacak. 40 bin metrekarelik peyzaj projesinde alandaki bitki çeşitliliği artırılacak, aktivite, oyun ve dinlenme alanları oluştutulacak. Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nde birinci ve ikinci etabı tamamlayarak 817 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim eden Büyükşehir, üçüncü etapta bin 422 bağımsız birim yapacak. Bölge sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla, Uzundere ve yakın çevresi için çekim merkezi olacak.

Yağmur suyu hasadı nedir?

Küresel iklim krizi nedeniyle yağmur suyundan faydalanmanın giderek önem kazandığı günümüzde yağmur suyu hasadı ile yağmur suyu kullanım için biriktirilir ve depolanır. Yağmur bahçeleri, yağmur sularının herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan yönlendirildiği ve üzerinde bitkilerin yetiştiği çok derin olmayan çukur alanlarda oluşturulan bahçelerdir. Yağmur bahçeleri yağmur suyunun akış hızını düşürerek kontrollü akmasını sağlar, toprak kaybını önler, araç yolları, otoparklar ve yürüyüş yolları gibi sert yüzeyli alanlarda istenmeyen su birikintilerini toplayıp yönlendirerek doğaya geri kazandırır, doğal drenajı sağlar ve alana estetik bir görünüm verir. Yağmur suyu hasadı ile tonlarca su tasarrufu sağlanır.