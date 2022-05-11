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İzmir Büyükşehir Meclisinin gündemi kesin hesaplar

İzmir Büyükşehir Belediyesinin mayıs ayı olağan meclis oturumunun ikinci birleşiminde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve ESHOT’un 2021 mali yılı kesin hesapları oy çokluğuyla kabul edilirken, oturumdaki eleştirilere cevap veren Başkan Soyer, "Bu tablo bir iftihar vesilesidir” dedi.

İZMİR 11.05.2022, 19:43
İzmir Büyükşehir Meclisinin gündemi kesin hesaplar

İzmir Büyükşehir Belediyesinin mayıs ayı olağan meclis oturumunun ikinci birleşiminde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve ESHOT’un 2021 mali yılı kesin hesapları oy çokluğuyla kabul edilirken, oturumdaki eleştirilere cevap veren Başkan Soyer, "Bu tablo bir iftihar vesilesidir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin mayıs ayı olağan meclis oturumunun ikinci birleşimi, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) Başkan Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Toplantıda önce İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve ESHOT’un 2021 mali yılı kesin hesapları masaya yatırıldı. AK Parti ve MHP’li üyelerin ret oyu verdiği 2021 mali yılı kesin hesapları oturumda oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Tunç Soyer, “Bu tablo bir iftihar vesilesidir. Bir bütçenin performansını gerçekleşme oranlarına baktığınızda değerlendirebilirsiniz. Bütçenin başarısı bununla ölçülür. Burada bir başarı tablosu olduğunu en başta ifade etmek gerekir ve bu objektif olarak böyledir” diye konuştu.

“Döviz kurundaki artış nedeniyle yaşanan bir tablo söz konusu”

Konuşmasına borç tablosu konusunda değinerek devam eden Soyer, “Bu noktayı çok netleştirmek isterim. Bizim borcumuzun 2019 yılında var olan borçtan yaklaşık 3 kat arttığı yönünde bir algı oluşturulmak isteniyor. Bu doğru değildir. 2019 yılında 790 milyon Euro’ydu, bugün itibariyle bu yüzde 5 artmış durumda ve 830 milyon Euro’ya çıktı. Ancak döviz kurundaki artış nedeniyle yaşanan bir tablo söz konusu. Bu da sadece İzmir Büyükşehir Belediyesini değil Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşının etkilendiği bir durum. Bu Türkiye’nin içine düştüğü krizden kaynaklanan bir durumdur. Biz 356 milyon Euro borçlanmışız, 345 milyon Euro geri ödeme yapmışız” ifadelerini kullandı.

“ESHOT, Türkiye’ye örnek bir toplu taşıma sergilemektedir”

Konuşmasında ESHOT için de ayrı bir parantez açan Soyer şunları söyledi:

“İZTAŞIT Türkiye’de örneği görülmemiş bir başarı hikayesidir. Biz kamu olarak diyoruz ki; ‘Biz buradan çekiliyoruz, siz kooperatif olarak buraya girin.’ Biz bir kere oradaki araç ve personelimizi geri çekmiş oluyoruz ama karşılığında koşullarımız var. Bizim istediğimiz araç ve hizmet standardı, bizim istediğimiz güzergahtır. Bunlar yerine gelince herkes kazanıyor. ESHOT büyük bir yükten kurtuluyor, kooperatifin geliri artıyor, vatandaş çok memnun kalıyor. Özetle Türkiye’de sadece İzmir Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı bir model söz konusu. Tabii bir de bunun trafiği rahatlamak gibi bir sonucu var. Kısacası ESHOT, Türkiye’ye örnek bir toplu taşıma sergilemektedir ve Türkiye’de en başarılı toplu taşıma sistemi ESHOT’la verilmektedir. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu çok tasarruflu otobüs toplu alımından sonra yaklaşık 90 civarında otobüsü Türkiye’nin her yerindeki belediyelere aktardık. İzmir’deki gibi Türkiye’de de ayrım yapmadık, AK Parti’li belediyelere de otobüs verdik."

“Deprem konusunda da Türkiye’ye örnek bir çalışma yapıyoruz”

Son olarak deprem konusunda yapılan çalışmaları anlatan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yapılan en geniş deprem araştırmasını yapıyor. İzmir’in yeraltı röntgenini çekiyor adeta. Bu çalışma bittiğinde Türkiye’de deprem konusunda en doğru bilgilendirmeye sahip belediye haline gelmiş olacağız. Aynı şekilde 33 bin binaya dair bina envanteri çalışması tamamlandı. Vatandaşlar oturdukları binanın ne derece güvenli olduğunu görmüş oluyorlar. Özetle deprem konusunda da yine Türkiye’ye örnek bir çalışma yaptığımızı söylemek isterim” diye konuştu.

"8 milyar 793 TL harcandı"

Büyükşehir Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bülent Sözüpek de Büyükşehir bütçesi hakkında bilgiler vererek, "2021 mali yılı için 9 milyar TL teklif edilmiştir. Mali yılsonunda öngörülen ödeneğin 8 milyar 793 milyon TL’sinin harcandığı görülmüştür. 2021 mali yılı gider bütçesinin gerçekleşme oranı yüzde 97,70 ’tir. Bütçe giderlerinin bir önceki yıla göre artış oranı 16,87’dir. Mali yılsonunda bütçe gideri ve borç ödemeleri birlikte toplam harcama 9 milyar 770 milyon TL’dir. Toplam harcamanın net ödeneğe göre gerçekleşme oranı yüzde 108,55’tir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve hissedarı olduğu şirketler 2019-2021 mali yılları arasında toplam 11 milyar 530 milyon TL yatırım yapmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluş ve şirketleri 2021 yılında kişi başına 947 TL yatırım yapmıştır. Merkezi Hükümet ise 2021 mali yılı içerisinde kişi başına 730 TL yatırım yapmıştır" sözlerine yer verdi.

ESHOT’ 980 milyon

Sözüpek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde ilçe belediyelerine ortak hizmet projesi çerçevesinde toplam 45 milyon 461 bin TL sermaye transferi giderleştirilmiş olup nakit olarak 28 milyon TL ödeme yapılmıştır. 2019 nisan ayından itibaren belediyelere ortak hizmet projesi çerçevesinde sağlanan nakit destek tutarı 49 milyon 273 bin TL, kamulaştırma gideri olarak sağlanan destek ise 123 milyon 400 bin TL olmak üzere toplam destek tutarı 172 milyon 673 bin TL’dir. Kent içi ulaşım hizmetinin kalite ve devamlılığını sağlamak amacıyla ESHOT Genel Müdürlüğüne 980 milyon TL yardım yapılmıştır."

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