İzmir Büyükşehir Belediyesinin küçükbaş üreticisine desteği sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin üreticilere yönelik destekleri sürerken, dağıttığı küçükbaş hayvan sayısı 13 bini aşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Beydağ’da 56 üreticiye 218 hayvan daha hibe etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda oluşturulan İzmir tarımı stratejisiyle, küçük üreticiye destekler artarak devam ediyor.

Bugüne kadar hibe ettiği küçükbaş hayvan sayısı 13 bini aşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beydağ’da eğitimlerini tamamlayan 56 üreticiye daha 218 küçükbaş hayvan dağıttı. İlçedeki törene; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, kooperatif, birlik ve oda başkanları, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Büyükşehir’den üç koyun aldı, sürü yaptı

Törende önce İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğinden faydalanıp üç koyun alarak üreticiliğe başlayan Fatma Çetindağ konuştu.

Koyunlarını çoğaltan Fatma Çetindağ, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve başkanı çok kıymetli ve duyarlı. Benim 48 tane koyunum oldu. Çok memnunum. Koyunların kıymetini bilin, satmayın. Ben hiç satmadım. Baktım ve ürettim. Sizler de bakın ve üretin” dedi.

Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise “Fatma Hanım iki kelimeyle bütün işi özetledi; 3 koyun, 48 koyunluk sürü olmuş. Bundan daha güzel bir örnek olamaz. Onlar sizin geleceğiniz. Onlara iyi bakacaksınız. 3’ü 10, 10’u 100, 100’ü bin yaparak bu kaderi değiştireceğiz. Bunu yapmak sizin, size destek vermek bizim ellerimizde” şeklinde konuştu.