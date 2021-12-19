İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘kara kış desteği’ sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda başlatılan kara kış destekleri kapsamında gıdadan barınmaya, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için 24,4 milyon liralık yardımda bulunuldu. Kara Kış Destek Hattı’nın yanı sıra bizizmir.com üzerinden de başvuru almaya başladıklarını söyleyen Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz bugünlerde ihtiyacı olan tüm hemşerilerimizin dün olduğu gibi bugün de yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, her geçen gün giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle başlatılan kara kış destekleri kapsamında Kasım ayının başından bugüne kadar İzmir’de binlerce haneye gıdadan barınmaya, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için 24 milyon 421 bin liralık yardımda bulunuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı 444 40 35 numaralı “Kara Kış Destek Hattı” üzerinden gelen çağrılara tek tek yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, talepleri kısa sürede yerine getirmek için seferber oldu. Büyükşehir, yardım taleplerine hızlı yanıt vermek için destek hattının yanı sıra bizizmir.com üzerinden de ‘kara kış destek’ başvurularını almaya başladı.

Kara kış destek paketinde nakdi yardım, temel gıda talebi, giysi yardımı, yakacak, eşya, bebek bezi ve mama olmak üzere 6 seçenek bulunuyor. Yardım talep eden vatandaşlar bizizmir.com üzerinden başvuru yapabiliyor. Kara Kış Destek Başvuru Formunda yardım konularından birini veya daha fazlasını seçebiliyor. Böylece vatandaşların destek alması tek bir seçenekle sınırlandırılmıyor.

“Yanınızdayız”

Ülkede derinleşen ekonomik krizinin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği bugünlerde ihtiyacı olan tüm hemşerilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kriz belediyeciliği anlayışımızla yaşadığımız zor günleri, depremi, pandemiyi, sel felaketini nasıl el ele vererek, dayanışma ile atlattıysak şimdi de soğuk kış günlerinde ihtiyacı olan tüm ailelerimiz kapılarında ekiplerimizi görecek. Biz yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm ihtiyaçlar karşılanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayının başından bugüne ‘Kara Kış Desteği’ kapsamında 17 bin 630 haneye gıda paketi dağıttı, 5 bin 815 haneye 8 milyon 488 bin liralık nakdi destek sağlandı. 804 adet hijyen paketi, 406 paket bebek bezi, 7 bin 366 adet battaniye ve yorgan, 99 adet soba, 648 adet elektrikli ısıtıcı, 400 çuval yakacak dağıtımı da yapıldı. Üçyol’da hizmet veren Bizİzmir Giysi Noktası ve Giyim Otobüsü üzerinden 704 haneye 31 bin 766 parça giysi, çocuklara ise 269 adet oyuncak verildi.

Sıcak yemek ve barınma

Kamuya ait özel eğitim ve yatılı kurumlara, ihtiyaç sahiplerine dayanışma noktaları aracılığıyla aşevinden 415 bin kişilik sıcak yemek, kumanya, kahvaltı, pide ve çorba ikramı yapıldı. İhtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine 20 bin bot ve mont, 4 bin 20 adet çölyak ve fenilketönüri gıda kolisi ulaştırıldı. 658 vatandaş hamam hizmetinden yararlandı, 64 vatandaş Basmane bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan otelde konakladı. 92 haneye 386 adet ev eşyası verildi. Nakdi yardımlarla birlikte tüm bu desteklerin bedeli 24 milyon 421 bin lira oldu.