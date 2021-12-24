İzmir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye destek

İzmir Büyükşehir Belediyesinin küçük üreticiye desteği sürerken, bu kapsamda büyükşehir, Dikili’de yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan 37 üreticiye 143 küçükbaş hayvan hibe etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla oluşturulan İzmir tarımı stratejisi doğrultusunda, üreticilere tarımsal destek sürüyor. Dikili’de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yetiştiricilik eğitimini tamamlayan, sekiz mahalleden 37 üreticiye toplam 143 küçükbaş hayvan kura çekimiyle teslim edildi.

Dikili’deki törene; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kocataş, Büyükşehir bürokratları ve bölge halkı katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili’de daha önce de 12 mahalleden 96 üreticiye toplam 344 adet küçükbaş hayvan dağıtmıştı.

Hem hayvan hem yem desteği

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ’köylü milletin efendisidir’ ve bizler köylü milletin efendisi olana dek çalışmaya ve köylümüzün, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Belediyemizin yerelde kalkınma politikası doğrultusunda bu bölgeden, Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden aldığımız küçükbaş hayvanlarımızı yine bu bölgedeki üreticilerimizle buluşturuyoruz. Sadece hayvan desteği vermekle kalmıyor, yüksek girdi maliyetleriyle mücadele eden üreticilerimizi yem dağıtımıyla da destekliyoruz” dedi.

Başkan Soyer’e teşekkür

Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kocataş da, “Başkan Tunç Soyer’in kooperatiflere vermiş olduğu destek sayesinde Çamavlu Yaylası’nın meralarında yetiştirdiğimiz hayvanlarımızı küçükbaş üreticimizle buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Başka Bir Tarım Mümkün vizyonuyla küçük üreticinin en büyük destekçisi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Tunç Soyer’e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Dağıtılan hayvan sayısı 12 bini geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde hayvancılığı desteklemek için bugüne kadar; Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde 402’si kadın 3 bin 172 üreticiye toplam 12 bin 363 hayvan dağıttı.