İzmir Büyükşehir Belediyesinden Tire’ye 3 yeni kavşak projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, devraldığı Tire Şehir Yolu üzerindeki trafik güvenliğini sağlayacak 3 kavşak için proje hazırladı. İkisi Turgut Özal Bulvarı, diğeri ise İnönü Bulvarı üzerindeki kavşaklar 2021 sonuna kadar hizmete alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire trafiğine nefes aldıracak kavşak projeleri için düğmeye bastı. Güzergah üzerindeki inceleme sürecinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Turgut Özal Bulvarı’nın Selçuk Caddesi ile Ayasofya Caddesi kesişimi ve İnönü Bulvarı ile Gençlik Caddesi kesişimi için kavşak düzenleme projelerini hazırladı. Kavşakların dönel ada şeklinde yeniden düzenleneceği ifade edilirken, 3 kavşakta da sürüş emniyeti için sinyalizasyon sistemi uygulanacak. Önümüzdeki günlerde başlayacak imalat çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanacağı ifade edildi. Düzenleme yapılması planlanan ve toplam 3,8 kilometre uzunluğundaki güzergahı içeren Tire şehir geçiş yolu, geçen nisan ayında Karayolları Genel Müdürlüğü’nden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti.