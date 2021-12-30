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İzmir Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere sıcak yemek

İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerinin güne sıcak çorbayla başlaması için daha önce altı noktada kurduğu Çorba Durağı hizmetini genişletti. Öğrencilere artık akşamları sıcak yemek imkanı da sunuluyor.

İZMİR 30.12.2021, 10:13
İzmir Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere sıcak yemek

İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerinin güne sıcak çorbayla başlaması için daha önce altı noktada kurduğu Çorba Durağı hizmetini genişletti. Öğrencilere artık akşamları sıcak yemek imkanı da sunuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine destek olmak için yürüttüğü “Çorba Durağı” hizmetini genişletti. Aşevleri Şube Müdürlüğü öğrencilerin ücretsiz sıcak yemek hizmetinden daha fazla faydalanması için hafta içi her gün 17.00 ile 19.00 saatleri arasında yemek dağıtmaya başladı. Biri Ege Üniversitesi Kampüs içerisindeki metro istasyonu, diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztape Yerleşkesi karşısındaki Tarık Akan Gençlik Merkezi’nin önünde bulunan iki noktadan öğrencilere zengin bir mönü sunuluyor. Uygulama kısa süre içinde Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli Kampüsünde de başlayacak.

Uygulamayı sosyal medya hesabından duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Değerli genç arkadaşlarım, yaşanan ekonomik krizde elinizden bir nebze olsun tutabilmek istedik. Şimdilik Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül’de ücretsiz akşam yemeği dağıtımına başladık, devamı gelecek. Güzel yüreklerinizi sevgiyle kucaklıyor, mutlu yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Amacımız daha fazla öğrenciye ulaşmak”

Aşevleri Şube Müdürü Ebru Asal, İzmir’deki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Günlük ortalama bin 500 kişilik yemek dağıtıyoruz. Amacımız daha fazla öğrenciye ulaşmak ve geleceğimiz olan gençlerimize bir nebze olsun yardımcı olmak” diye konuştu.

Öğrencilere sunulan menü her gün değişmekle beraber içinde çorba çeşitleri, dana tantuni ve tavuk tantuni gibi kumanya çeşitleri, kıymalı pide, etli ve tavuklu pilav, köfte ve patates, makarna çeşitleri, ayran ve yoğurt gibi çeşitler bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesine teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak yemek hizmetinden faydalanan öğrencilerden Neslihan Çelik, “Kıymalı pide yedik, çorba içtik. Kedileri de doyurdum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi. Ceren Kaanoğlu da yemeklerin çok güzel olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Özgür Göbel ise “Hepimiz üniversite öğrencisiyiz. Bu tür imkânlardan faydalanmak bizim açımızdan son derece iyi” diye konuştu.

“Karnımız tok şekilde evimize gideceğiz”

Fatma Yaşar bu soğuk günlerde sıcak çorbanın çok iyi geldiğini ifade ederken, Aslı Aydınhan ise şunları söyledi: “Çok güzel bir mönü. Bu imkanları sağlayanlara çok teşekkür ediyorum. Öğrenciyiz. Farklı bir şehirde, ailemizden uzakta yaşamaya çalışıyoruz. Maddi olanaksızlıklardan etkileniyoruz. Bu uygulama bizim için çok iyi oldu. Şu anda evimize karnımız tok şekilde gideceğiz.” Anıl Tolu da sabahları dağıtılan çorba hizmetinden faydalandıklarını, her iki çalışmadan memnun olduklarını söyledi.

Sabahları altı noktada çorba ikramı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce üniversite öğrencilerine çorba ikram etmek için Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi, DEÜ İlahiyat Fakültesi, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi Girişi, Kâtip Çelebi Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Kampüsü yakınındaki Bornova Metro istasyonunda kurulan Çorba Durakları, hafta içi sabah 07.30 ile 09.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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