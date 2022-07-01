İzmir Büyükşehir Belediyesinden İzmir’e yeni fabrika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin şirketi İZBETON A.Ş. çatısı altında faaliyet gösterecek Kent Mobilyaları Fabrikası’nın açılışını yaptı. Tesisin İzmir’e kazandırılmasını dev bir adım olarak nitelendiren Başkan Soyer, “Ekonomik kriz ve enflasyona rağmen büyük ve yeni adımlar atıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’un merkez şantiyesinde, Kent Mobilyaları Fabrikası kuruldu. İzmirliler için mobilyalar tasarlayıp üretecek fabrikanın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Başkan Tunç Soyer, personel tarafından çiçeklerle ve “İZBETON seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı. Törene ayrıca; İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve belediye meclis üyeleri katıldı.

“Bugün önemli bir adım atıyoruz”

Bugün önemli bir adım atıldığını söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Tunç Soyer, “Şehir mobilyaları aslında bu şehrin makyajını, süsünü içeriyor. İZBETON üç yıldır sadece sathi kaplama, asfalt, yol gibi işlerin dışında birçok alanda faaliyet göstermeye başladı. Özellikle kentsel dönüşümde dev adımlar atmamızı sağladı. Kısacası Büyükşehir Belediyesinin en büyük yatırım kuruluşu oldu. Genel müdürümüzü, yardımcılarını ve tüm yöneticileri tebrik ediyorum. Ekonomik kriz ve enflasyona rağmen dev ve yeni adımlar atıyoruz. Bunda herkesin payı, katkısı olduğunu biliyorum. İZBETON çalışanlarının her birini sevgiyle saygıyla kucaklıyorum” dedi.

Bayramlaşma ve personelle öğle yemeği

Konuşmasının ardından tesisi gezen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Soyer ayrıca, İZBETON personeliyle bayramlaştı. Şantiyedeki öğle yemeğine katılan Soyer, “Hepinizi tek tek kucaklıyorum. Ailelerinizle ve sevdiklerinizle iyi bayramlar diliyorum” dedi.

İstihdam oluşturacak

İZBETON Kent Mobilyaları Fabrikasında ahşap ve betondan banklar, saksılar, çöp kutuları, kamelyalar, piknik masaları, sanatsal tasarımlar ve heykeller, oyun alanları gibi birçok kent mobilyası üretilecek. Üretilen mobilyalar İzmir’in parklarında, bahçelerinde ve yaşam alanlarında kullanılacak. Mobilya sektöründe de boy gösterecek İZBETON, yeni fabrikası sayesinde hem istihdam imkânı sağlayacak hem de modern üretimleriyle verimlilik ve etkinliği artıracak. Tüm bu üretim ve uygulama süreçlerinde de yerel kaynaklar kullanılacak.