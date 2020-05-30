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İzmir Büyükşehir Belediyesinden hem üreticiye hem İzmirliye destek

İZMİRLİLERE BUGÜNE KADAR GIDA KOLİLERİYLE 15 BİN PAKET KAVURMA DAĞITAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ZOR DÖNEMDEN GEÇEN HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE DE NEFES ALDIRDI.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden hem üreticiye hem İzmirliye destek

İZMİRLİLERE BUGÜNE KADAR GIDA KOLİLERİYLE 15 BİN PAKET KAVURMA DAĞITAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ZOR DÖNEMDEN GEÇEN HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE DE NEFES ALDIRDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:33
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden hem üreticiye hem İzmirliye destek

İzmirlilere bugüne kadar gıda kolileriyle 15 bin paket kavurma dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, zor dönemden geçen hayvancılık sektörüne de nefes aldırdı. Büyükşehir, 15 bin paket kavurma daha dağıtmak için Ardahan Kadın Girişimi Kooperatifiyle anlaştı.

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, hazırladığı gıda kolilerine üretici kooperatiflerinden satın aldığı ürünleri yerleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem İzmirlileri güvenli gıdayla buluşturuyor hem de tarım ve hayvancılığın gelişimine destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, Kemalpaşa Halilbeyli Kırsal Kalkınma Kooperatifinin ardından kavurma dağıtımını sürdürmek için Ardahan Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifiyle anlaştı. Kooperatiften, toplam 22 ton dana karkas et alınacağı öğrenildi.

Öte yandan, İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından satın alınan karkaslardan, Mezbaha Şube Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Et Entegre Tesislerinde kavurma üretimi başladı. Büyükşehir, gıda kolileri aracılığıyla 15 bin paket daha kavurma dağıtacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halilbeyli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden yaklaşık 22 ton dana karkas et almış ve bu etlerden kavurma üretmişti. Ardından da kavurmalar birer kiloluk paketler haline getirilmişti. Büyükşehir belediyesi, "Biz Varız" dayanışma kampanyası kapsamında 151 bin gıda kolisiyle birer kiloluk 15 bin kavurma paketi dağıtmıştı.

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