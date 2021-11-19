İzmir Büyükşehir Belediyesinden hayvancılığa destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı’da küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 191 üreticiye yaklaşık 13 bin çuval kuzu büyütme yemi dağıttı. Bu kapsamda dağıtılan toplam yem miktarı ise 30 bin çuvala ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” projesi kapsamında küçükbaş hayvancılığı canlandırmak için kuzu büyütme yemi desteğine devam ediyor. Kiraz ve Menderes’in ardından Torbalı’da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yaklaşık 13 bin çuval kuzu büyütme yemi dağıtıldı. Torbalı Pazaryeri’ndeki dağıtım törenine; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP İlçe Başkanı Övünç Demir, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Künarlıoğlu ile vatandaşlar ve üreticiler katıldı.

“Küçükbaş hayvan hibe edeceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yerel üreticiye ve kırsala yönelik projeleriyle tüm Türkiye’ye örnek bir kalkınma modeline öncülük ettiğini dile getirdi. Torbalı’nın 29 mahallesinde 191 üreticiye toplamda 350 bin kilogram kuzu büyütme yemi dağıtıldığını ve bunun bir rekor olduğunu söyleyen Özuslu, “Yine Torbalı’da 118 üreticimize, projemizden faydalanmaları adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimi vereceğiz. Eğitimini başarıyla tamamlayan üreticilerimize küçükbaş hayvan hibe edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak köylümüze, üreticimize destek vermeye devam edeceğiz. Başkan Tunç Soyer’in ortaya koyduğu ’Başka Bir Tarım Mümkün’ anlayışının temellendiği kuraklık ve yoksullukla mücadele için canla başla çalışacağız” dedi.

“Çiftçi olmadan ülkede kalkınma olmaz”

Özuslu şunları söyledi:

“Çiftçinin en büyük sorunu girdi maliyetleri. Mazot, gübre ve ilaç maliyetleri üreticinin belini büküyor. Üretici bu maliyetlerin altından nasıl kalkacak? Nasıl üretip, nasıl satacak? Çocuklarını nasıl geçindirecek? Çiftçi olmadan bu ülkede kalkınma olmaz, çiftçi olmadan bu ülke doymaz. Bu ülkenin kalkınması ve doyması için çiftçiye, üreticiye destek olmamız lazım.”