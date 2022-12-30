İzmir Büyükşehir Belediyesinden Çiğli’ye yeni yıl hediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında temelini attığı 11 kilometrelik Çiğli Tramvayında ilk test sürüşü yapıldı. Çiğlilerin ilgiyle karşıladığı tramvayın ilk yolcuları arasında Başkan Tunç Soyer de vardı.

Raylı sistem yatırımlarını hız kesmeden sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayında deneme seferlerine başladı. İlk deneme seferi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla yapıldı. Sefere; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, basın temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Deneme seferi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon’un sunumuyla, Başkan Soyer ile beraberindeki heyetin yolculuğu Karşıyaka’dan başladı. Çiğli Tramvayı projesi çerçevesinde yapılan Çevre Yolu Viyadüğü’nün üzerinden geçerken, bisikletli bir grup da tramvaya eşlik etti. İZBAN’la bağlantının sağlanacağı Semra Aksu Durağında bölge sakinleri Başkan Soyer’i çiçeklerle karşıladı. Deneme seferi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde sona erdi. Burada Başkan Tunç Soyer ve beraberindeki yolcuları, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş karşıladı. Deneme seferi sırasında trafikteki sürücüler korna çalarak, bölgede bulunan Çiğlililer ise alkışlarla tramvayın geçişini kutladı.

“Maliyet 5 misli arttı”

Çiğli Tramvayı’nın maddi boyutuna ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “17 Aralık 2020’de yer teslimi yaptık. Mayıs’a kadar süresi vardı ama daha erken bitecek. İlginç olan şey, 2 yıl önce işin maliyeti 415 milyon liraydı. Bugün 2 milyarı aştı. 2 sene içinde beş mislinden fazla maliyet artışıyla yüz yüze kaldık” dedi.

“Çok heyecanlı bir gün”

Raylı sistemlerle konforu artıracaklarını belirten Başkan Soyer, “Bizim için çok heyecanlı bir gün. Bunu yeni yılın armağanı olarak İzmir’e vermek istedik. Arkadaşlarım bugüne bunu yetiştirmeyi başardılar. Tam güzergah üzerinde tur atacak hale getirdiler. Belki onlarca yıl bu güzergahta yaşayan insanlara konfor, rahatlık, estetik sunacak bu hat bugün ilk defa kendini göstermiş oldu. Raylı sistemler hem daha estetik hem daha konforlu hem daha ucuz hem daha temiz ulaşım demek. Bizim ulaşımdaki temel tercihimiz lastik tekerleklileri bir tarafa bırakmak ve raylı sistemleri çok daha etkin, yaygın hale getirmek. Çok yoğun bir biçimde bu şehri raylı sistemlerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Yatırımlara devam edeceklerinin sözünü veren Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlara kesinti vermeden, hiçbir şekilde durmadan devam edeceğiz. İzmirliye hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Yılbaşı müjdesi oldu”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise “Çiğli için çok büyük bir gün. Bizim için büyük bir yılbaşı müjdesi oldu. Karşıyaka ile Çiğli’nin kucaklaşmasını artıracak. Bu projenin Çiğli’mize kazandıracağı güzelliğin farkındayız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci ekonomik ve konforlu kent ulaşımına yeni bir soluk kazandıracak önemli projelerinden Çiğli Tramvayı’nın inşaatı çerçevesinde hattı Karşıyaka Tramvayına bağlayacak yaya ve bisiklet yolunu da içeren 750 metre uzunluğunda viyadük, 6 trafo binası, 14 adet durak ve 11 kilometrelik hat imalatını tamamladı. 20 Aralık’ta hatta enerji verildi ve ray ile katener kontrolleri yapıldı. Çiğli Tramvayı’nın Mart’ta hizmete alınması planlanıyor.

Ring yapacak

Çiğli Tramvayı hattının temeli 2021 yılının Şubat ayında atıldı. 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşan hat, Ata Sanayi Bölgesi, Çiğli Devlet Hastanesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesine hizmet verecek. İZBAN ile yolcu entegrasyonun yapılacağı Semra Aksu Caddesi yayalaştırıldı. Çiğli Tramvay hattının Karşıyaka hattı ile bağlantısı Karya Kavşağında sağlandı. Hat, yapılan viyadük üzerinden Ekol Kavşağına, oradan da Atatürk Caddesine doğru ilerleyecek. Atatürk Caddesinden Semra Aksu Caddesine, oradan da Eski Havaalanı Caddesi ile kolej kavşağına, devamında Çiğli Devlet Hastanesi ve Ata Sanayi Bölgesinden geçerek Evka-5 kavşağına gelecek. Oradan da Atatürk Organize Sanayi Bölgesine ulaşılacak. AOSB içerisinden Katip Çelebi Üniversitesine ulaşan hat, AOSB içerisinde devam ederek Nazım Hikmet Ran Caddesine ve yeniden Ekol Kavşağına gelerek ringini tamamlayacak. Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.