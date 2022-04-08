İzmir Büyükşehir Belediyesinden 3 yılda 12 milyar lirayı aşan yatırım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevdeki 3. yılını doldurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yatırım ve projeleri paylaşarak, 3 yılda 12 milyar lirayı aşan yatırım yapıldığını bildirdi.

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde, yüzde 58’in üzerinde oy alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevdeki üç yılını doldurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, “İzmir’de Başka Bir Hayat Mümkün” diyerek yola çıkan Başkan Soyer dönemindeki yatırım ve projeleri paylaştı.

Büyükşehir açıklamasında, 3 yılda 12 milyar lirayı aşan yatırım yapıldığını, kentte yerelden kalkınma mücadelesini büyütmek, refahı artırmak ve adil dağılımı sağlamak amacıyla altyapı, tarihin korunması ve kentsel dönüşümden önemli çevre tesislerine kadar yüzlerce projenin yaşama geçirildiğini bildirdi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, harcamalarının üçte birinin yatırımlara ayrıldığına dikkat çekti.

"İzmir dünya kenti olacak"

İzmir’i dünya kenti haline getirme hedefiyle çalıştıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu hedefe ulaşırken önceliğimiz kentteki refahı artırmak ve bu refahı adil bir şekilde paylaştırmak. Projelerimizi ve yatırımlarımızı planlarken arka sıralarda oturan yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına öncelik veriyor, kent merkezinde yaşayan yurttaşlarımızla aynı imkanlara sahip olmaları için çalışıyoruz. Çılgın değil, akıllı projeler üretiyoruz. İzmir ekonomisine güç vermek, tarımda dışa bağımlılığı engellemek için ’başka bir tarım mümkün’ diyoruz. İzmir tarımı çalışmalarımızla üreticilerimizle yan yana yerli ve milli bir tarım ekonomisini İzmir’den başlayarak tüm Türkiye için inşa ediyoruz. Binlerce yıl boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan bu kadim kenti yeşili, sağlıklı alt yapısı, çevreci tesisleri, kültür, sanat, turizm alanındaki çalışmalarımızla sadece Akdeniz çanağının değil dünyanın öncü kentlerinden biri haline getirmek için yürümüyor, koşuyoruz” dedi.